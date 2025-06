“Chespirito: Sin querer queriendo” es la nueva serie de Max que adapta la vida del programa “número 1 de la televisión mexicana” y a su ícono Roberto Gómez Bolaños, interpretado por Pablo Cruz. Dirigida por Rodrigo Santos, este recorrido íntimo por la vida del escritor y comediante pasa por su infancia y llega hasta su consagración como guionista estrella de Televisa.

“Lo que más me sorprende es su capacidad para crear un humor que la gente recibió de muy buena manera. Creo que nadie era capaz de ver lo que él estaba haciendo, ni él mismo, mientras lo construía a lo largo de los años”, dijo Santos a Milenio. Se trata de un proyecto de Max, que se estrena el 5 de junio en la plataforma, y cuenta con la supervisión de dos de los hijos del comediante, Paulina Gómez y Roberto Gómez Fernández, quienes han trabajado de cerca para asegurar una representación fiel del legado del comediante.

Trailer de “Chespirito: Sin querer queriendo”

Lo que no puede faltar en la serie de “Chespirito”

Las generaciones de 1970 hasta la actualidad, si no lo vieron en televisión, escucharon de los programas de Chespirito. En el Perú, el público ha crecido con los chistes de sus sketches —“lo sospeché desde un principio” (Chapulín Colorado) o “no es queso, nomás de papa” (Los Chiflados)— que aún son mencionados en el lonche por los padres y abuelos, porque estar tanto tiempo al aire le dio un legado familiar al clásico televisivo. Y fue aún más triste ver partir al “joven aún” creador de 85 años, Roberto Gómez Bolaños, pero la vida avanza y el recuerdo pesa menos cuando se ve con claridad.

Los fans querrán ver una serie donde esa claridad juegue acorde a los hechos del comediante que lo llevaron a consolidar el formato unificado “Chespirito”. Este espacio de comedia reunió diferentes personajes de “El Chavo del 8″, “El Chapulín Colorado”, “Los Caquitos”, “El Doctor Chapatín” y muchos otros. Pero también es necesario que aparezcan esas etapas privadas o polémicas detrás de cámaras de la vida del creador mexicano.

La génesis de “El Chavo” y “El Chapulín”

"El Chapulín Colorado". (Foto: Televisa)

La serie debe mostrar con claridad cómo Roberto Gómez Bolaños pasó de ser un guionista exitoso en los años 60 a convertirse en un fenómeno continental gracias a dos personajes de “El Chavo del 8″ y “El Chapulín Colorado”, programas que primero empezaron con el especial “Los supergenios de la mesa cuadrada”. Fue durante su colaboración con el productor Enrique Segoviano que surgió la idea de un niño pobre, pero alegre, que vivía en una vecindad, y de un superhéroe torpe, pero valiente. Sería muy valioso que la ficción mostrara cómo se definió el vestuario, la música icónica de inicio —como la cortina con “The Elephant Never Forgets” de Jean-Jacques Perrey—, y el momento en que Televisa decide darle media hora al aire.

El romance con Florinda Meza

Roberto Gómez Bolaños y la actriz Florinda Meza estuvieron juntos más de 30 años. (Foto: Florinda Meza / Instagram)

Es imposible hablar de la vida de Chespirito sin abordar su relación con Florinda Meza, con quien compartió más de tres décadas de vida y trabajo. Él estaba casado con Graciela Fernandez cuando conoció a la segunda mujer de la que se enamoraría, algo que generó controversia en la época y tensiones con otros miembros del elenco. La serie debería profundizar en cómo esta relación se consolidó desde los años 70 durante las grabaciones. En especial, debería incluir el impacto emocional que tuvo en Gómez Bolaños divorciarse de su primera esposa, con quien tuvo seis hijos. También sería importante mostrar su matrimonio con Meza en 2004 y el rol que ella jugó como productora en las etapas finales de su carrera. Cabe destacar que la actriz, quien durante años interpretó a ‘Doña Florinda’ en “El Chavo del 8″, no estuvo de acuerdo con la producción de la bioserie “Chespirito”. “No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me genera interés”, dijo a Milenio.

Las peleas con Carlos Villagrán y otros actores

Florinda Meza y Carlos Villagrán participaron en "El Chavo del 8" (Foto: Televisa)

Uno de los puntos más sensibles en el legado de Chespirito es su ruptura con varios actores del elenco original. Carlos Villagrán dejó el programa a finales de los años 70 tras conflictos con Gómez Bolaños por los derechos del personaje de Quico. El actor argumentó que se vio forzado a abandonar el nombre y que eso le impidió continuar su carrera como lo deseaba. También es clave mostrar el distanciamiento con María Antonieta de las Nieves, quien logró quedarse legalmente con los derechos de La Chilindrina. Esto ocasionó que no participara en giras u homenajes posteriores. La serie tendría que mostrar estas tensiones derivadas del éxito y el control creativo que Chespirito ejercía sobre su obra. También sería interesante ver momentos de reconciliación o cómo afectaron emocionalmente al creador.

El impacto continental del programa

“El Chavo del 8″ fue un fenómeno cultural en América Latina, pues la serie llegó a transmitirse en más de 20 países, incluyendo Brasil, donde alcanzó niveles de audiencia comparables con producciones locales. A finales de los 90, Televisa estimaba que más de 350 millones de personas veían los programas de “Chespirito” cada semana. Sería impactante que la serie mostrara escenas de las giras internacionales que hizo el elenco —si quiera, una de ellas—, llenando estadios en países como Perú o Chile. Además, en 2006, la UNESCO reconoció su influencia en la educación de valores como la humildad, la amistad y la solidaridad. Todos estos datos deben estar presentes para dimensionar el alcance de su trabajo y cómo, con recursos limitados, logró trascender generaciones, idiomas y clases sociales.

Su legado como creador y su familia

Los últimos años de vida de Roberto Gómez Bolaños estuvieron marcados por la reflexión, la escritura y el alejamiento progresivo del mundo del espectáculo. Aquí, sumar la relación con sus hijos, en especial con los artífices de la bioserie, Paulina Gómez y Roberto Gómez Fernández. En la última etapa de la vida de su padre, él publicó libros como “Sin querer queriendo”, donde hace un repaso autobiográfico de su vida y su visión del humor. También empezó a recibir homenajes públicos, como el tributo que le organizó Televisa en 2012, donde fue ovacionado por artistas de todo el continente. La serie debería incluir momentos de introspección, quizá centrados en su forma de entender el humor con doble sentido, y en su preocupación por cómo sería recordado.