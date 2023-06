El spin-off de “Juego de Tronos” (“Games of Thrones”, título original) basado en Jon Snow, interpretado por Kit Harrington, ya es un hecho. Emilia Clarke fue consultada al respecto y comentó sobre su participación como Daenerys Targaryen en la serie.

Luego del éxito que tuvo la precuela “La Casa de Dragón”, centrada en la familia Targaryen 200 años antes de la original, ayudó a que se confirmará el proyecto de lo que pasó con Jon Snow luego de la pelea con los muertos.

El universo creado por George R.R. Martin, seguirá dando de qué hablar, pues ya se comenzó el rodaje de la segunda temporada de “La casa de Dragón” y ahora con la secuela centrada en Jon Snow, quien es uno de los personajes favoritos de los fans.

¿Qué dijo Emilia Clarke?

El personaje de Daenerys Targaryen, también fue unos de los que se ganó el corazón del público. La ‘madre de dragones’ siempre quiso conquistar el trono de hierro, sin embargo, por las pérdidas que tuvo su misericordia se vio tambaleada, por lo que tuvo un final trágico. Muchos fans de “Games Of Thrones” se quedaron con ganas de que el personaje apareciera más en la serie.

En una entrevista con Extra, Emilia Clarke fue consultada por la próxima secuela sobre Jon Snow. La pregunta fue si su personaje volvería a aparecer en esta nueva producción, a lo que ella respondió: “No lo creo” y añadió el afecto por su compañero de reparto: “Kit, te amo. Voy a verla por ti o te diré que la he visto”.

“No me ha llamado… Tío, eres mi vecino, ¿vale? Y me mataste. ¡Alerta de spoiler!”, comentó en broma Emilia.

No cabe duda, que luego del final de “Juegos de Tronos” muchos aún recuerdan a “la madre de dragones” y puede ser que volvamos a verla con flashback del personaje de Jon Snow, pues él tuvo que ver con el final de Daenerys.

Además, diversos fans no pierden la esperanza, pues aunque sabemos que Daenerys deja de existir, no sabemos qué pasó con su cuerpo, por lo que muchos han hecho teoría de que podría revivir y regresar a la franquicia.

¿Dónde ver “Game of Thrones”?

La famosa serie “Juego de Tronos” es una producción que no te puedes perder, sobre todo por el complejo e interesante mundo que creado por George R.R. Martin. Si aún no lo has visto o quieres volver disfrutarlo, puede encontrarla en HBO Max. Además, también está disponible su precuela “La casa de Dragon” en la misma plataforma streaming.