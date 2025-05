La segunda temporada de “The Last of Us” estrenará su quinto episodio con la promesa de mucha acción y momentos que tendrán a los fans al filo de sus asientos. Y prueba de ello el cuarto capítulo, estrenado el domingo 4 de mayo, sembró varias preguntas que se responderán en el siguiente capítulo.

Tras el estreno en HBO, en las redes sociales de la plataforma se liberó un emocionante avance con lo que ocurrirá en el quinto capítulo de la serie que ya se va acercando a su final de temporada.

En el avance se ve un poco de lo que pasará en el segundo día de Ellie (Bella Ramsey) y Dina (Isabela Moner) en Seattle, ciudad a la que llegaron vuscando vengarse de los WLF tras la muerte de Joel (Pedro Pascal)

Tráiler del episodio 2x05

El quinto capítulo de “The Last of Us 2″ es dirigido por Stephen Williams y cuenta con un guión de Craig Mazin.

El avance, de menos de un minuto de duración, nos muestran las dificultades que enfrentan Ellie y Dina para avanzar, luego de que esta última descubriera que está embarazada.

Además, se nos revela la evolución del virus que convierte a las personas en muertos vivientes y plantea nuevos peligros para nuestros protagonistas:

Fecha de estreno del capítulo 2x05

El quinto episodio de la segunda temporada de “The Last of Us” se estrenará el domingo 11 de mayo a través de HBO (en la señal por cable) y a través de Max y DGo por streaming en América Latina.

Estos son los horarios oficiales de estreno por país:

Perú, Ecuador, Colombia: 20 horas.

20 horas. México: 19 horas.

19 horas. Chile, Venezuela: 21 horas.

21 horas. Argentina, Uruguay: 22 horas.

De momento, ya se puede disfrutar de los 4 episodios disponibles de la temporada 2 en este enlace oficial.

Y también ya está disponible el detrás de cámaras del cuarto capítulo:

Entre las novedades del episodio titulado “Day One”, se destaca la revelación de Ellie a Dina sobre su inmunidad. Además, el descubrimiento del embarazo de Dina. Finalmente, también vimos las primeras escenas de Issac, un rol clabe en esta temporada interpretado por Jeffrey Wright.