La segunda temporada de “The Last of Us” prometió ser de mucha intensidad y hasta el momento ha cumplido con creces. Así, el domingo 20 de abril se estrenó un segundo episodio que marcó un giro radical en la historia, por lo que ya hay gran expectativa por lo que depararán los próximos episodios. De momento, ya tenemos un avance de lo que será el tercer capítulo.

Bajo la dirección de Peter Hoar, el próximo episodio estará marcado por una tragedia para Ellie, rol a cargo de Bella Ramsey. En esta nota te contamos más detalles.

¡Advertencia! Esta nota tiene algunos spoilers del episodio 2x02 titulado “Through the Valley”.

Avance del episodio 2x03 de “The Last of Us”

En el tercer episodio de la segunda temporada de “The Last of Us”, veremos lo que pasa tras la muerte de Joel, el personaje a cargo de Pedro Pascal, quien murió a manos de Abby (Kaitlyn Dever) en una de las escenas más dramáticas de la historia.

Este es el avance oficial del capítulo:

Como ven, Ellie tendrá muchos deseos de venganza y Dina (Isabela Merced) le proverá los nombres de sus nuevos adversarios.

Fecha de estreno

El tercer episodio de “The Last of Us 2″ se estrenará el domingo 27 de abril en HBO (a través de la TV por cable) y en Max y DGo a través de streaming.

El nuevo episodio de la serie estará disponible desde las 20 horas (Perú, Ecuador, Colombia) en este enlace oficial.

Sobre el episodio 2x02

En el episodio 2 de “The Last of Us 2″, estrenado el domingo 20 de abril del 2025, los realizadores de la serie tuvieron que trabajar con un clima adverso: temperaturas extremas bajo cero, que son las que marcarán toda esta temporada.

“Recuerdo haber leído el guion y pensado: esto va a ser imposible de filmar”, dijo Gabriel Luna, el actor que interpreta a Tommy, en el especial que analiza el capítulo y que está disponible en el canal oficial de HBO.

En el especial con el detrás de cámaras del capítulo, Pedro Pascal también analiza el desenlace de su personaje y Kaitlyn Dever da más detalles de Abby, un rol que tiene muchos paralelos con el de Ellie y que se presenta como una antihéroe/ villana de esta temporada.