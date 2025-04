Tras los hechos sucitados en el capítulo anterior de “The Last of Us”, Max y HBO estrenó el capítulo 3 de la Temporada 2 de la serie y aquí te contamos todo lo que pasó con Ellie, la cual iniciará un camino lleno de venganza y desolación.

Tres meses después: cicatrización y renacimiento en Jackson

El episodio 3 de la temporada 2 arranca justo tras la devastadora emboscada en Jackson y el brutal asesinato de Joel. Vemos a Tommy, abatido junto al cuerpo sin vida de su hermano, y a Ellie ingresada en el hospital con costillas fracturadas y un pulmón perforado. Su despertar está plagado de alucinaciones de la muerte de Joel, lo que desata gritos de dolor hasta que el personal médico se ve obligado a sedarla. Este arranque tan crudo prepara el terreno para un salto temporal de tres meses: el invierno ha quedado atrás y Jackson florece de nuevo. Ellie, ya recuperada físicamente, debe pasar antes por una evaluación con la terapeuta Gail, quien indaga en la culpa que Joel decía sentir hacia Ellie. La chica reflexiona sobre cómo quisiera haber podido perdonar a Joel y ser indulgente consigo misma, admitiendo que su discusión en el baile fue la última palabra que intercambiaron, pero que no define la totalidad de su vínculo.

El reencuentro con los recuerdos: la casa de Joel

Con el alta médica, Ellie regresa a la casa de Joel. Cada estancia rebosa de la presencia ausente del hombre que la salvó tantas veces: los tallados de madera, un estuche con su reloj y, bajo un paño, su pistola. Todo parece dispuesto intencionadamente por Tommy para que Ellie atraviese este duelo en soledad. Ante el armario de Joel, rompe a llorar de forma desgarradora, un momento de pura humanización donde Bella Ramsey brilla sin necesidad de diálogos. Dina irrumpe con unas galletas caseras y confiesa que, durante su convalecencia, ha reunido información sobre los atacantes: la mayoría pertenece al Frente de Liberación de Washington (WLF), con base en Seattle. Este dato reaviva la determinación de Ellie, quien desea ajustar cuentas y busca apoyo en Tommy, aunque la reconstrucción de Jackson pesa en la balanza.

Tommy mirando el cuerpo de su hermano asesinado mientras tiene que limpiarlo. (Foto: HBO)

Justicia o venganza: el drama en el Consejo de Jackson

La petición de Ellie llega al Consejo de Jackson, escena que enfrenta dos visiones contrapuestas. Una vecina teme que enviar a dieciséis hombres a Seattle desproteja el poblado; otro destaca que la misericordia es lo que distingue a los de Jackson de sus enemigos. Solo Seth, el mismo al que Ellie defendió en el baile, alza la voz a favor del acto de justicia: no pueden permitir que asesinos campen a sus anchas tras violentarles el hogar. Ellie, preparada con un discurso cuidadosamente escrito, expone que su meta no es la venganza personal, sino impartir justicia por el bien de todos. Aun así, el Consejo, por mayoría abrumadora, rechaza la expedición. Esta derrota galvaniza a Ellie: no obtendrá el aval oficial, pero nada frenará su misión.

La partida hacia Seattle: imparable determinación

Ante la negativa del Consejo, Ellie insiste en marcharse por su cuenta. Dina, que no se advierte como simple acompañante, le revela que ya ha orquestado la logística: dispone de un aliado en el poblado que puede proporcionarles caballo, un fusil más efectivo y provisiones para semanas. Al amanecer, Seth aparece con un magnífico corcel, un rifle de mejor alcance y una mochila llena de víveres, ayudándolas a escapar discretamente por la puerta de Jackson. Antes de partir, Ellie deja un gesto íntimo en la tumba de Joel: deposita unos granos de café, recordando la absurda repulsión que en otra vida le provocaba su taza matutina. Con el sol poniéndose tras colinas y bosques, emprenden un viaje que, pese a su belleza visual, huele a tragedia: cascadas atronadoras, praderas infinitas y montañas nevadas describen una América postapocalíptica llena de esplendor y horror.

Primeros encuentros: humanidad entre ruinas

En su ruta hacia Seattle, Ellie y Dina dan con un grupo de Serafitas “moderados”, viajantes que huyen de la guerra y mantienen una fe basada en silbidos de ‘todo claro’ o ‘peligro’. Les acompaña un padre con su hija pequeña, envueltos en mantos terrosos y cargando martillos. La atmósfera de paz se quiebra cuando descubren la masacre de esos mismos viajeros (incluida la niña), víctimas de lo que intuimos son las facciones armadas en lucha. Dina, aquejada de náuseas, reacciona con horror al panorama de cadáveres (aunque si eres fan del juego, ya sabes qué pasa). Más adelante, ante la silueta de rascacielos cubiertos de musgo, divisan el perímetro de Seattle: a lo lejos, torres de vigilancia y patrullas del WLF confirman que este desafío supera con creces la expedición que imaginaban.

Dina y su conversación con Ellie por el beso que se dieron en la fiesta de fin de año. (Foto: HBO)

Adaptaciones que resuenan: diferencias con el videojuego

Quienes conozcan “The Last of Us Part II” en su versión jugable notarán cambios sustanciales. La contienda en Jackson, ausente en el juego, refuerza la lógica de la negativa del Consejo, pues ahora el poblamiento sufre daños tangibles. El salto de tres meses ofrece un respiro narrativo y permite explorar el duelo de Ellie con más perspectiva, aunque altera la inmediatez de Tommy persiguiendo a Abby. Aquí, solo Ellie y Dina emprenden la travesía, lo que promete derivar en una estructura distinta en futuras entregas televisivas.

El momento final, la llegada a Seattle por parte de Dina y Ellie. (Foto: HBO)

La humanización de los Serafitas contrasta con la caricaturesca impresión de las facciones en el videojuego, aportando capas de complejidad moral. Queda por ver si la omisión inicial de Abby —solo atisbada con Manny— se extenderá, o si la serie seguirá alternando puntos de vista como el material original.

Veredicto: calma antes de la tormenta

Este tercer episodio sirve como respiro tras la violencia desmedida de la entrega anterior, permitiendo a los personajes asimilar pérdidas y reconciliarse con el paisaje que les rodea. La dinámica entre Ellie y Dina se enriquece: sus juegos en el caballo y confidencias en la tiendas instalan un ancla de humanidad. Bella Ramsey entrega una actuación contenida pero poderosa, especialmente en la escena junto a la tumba de Joel.

Visualmente, la serie sigue espléndida, alternando planos bucólicos con la crudeza de un mundo devastado. Con la introducción de dos facciones contrapuestas (WLF y Serafitas) y la determinación inquebrantable de Ellie, todo apunta a que la travesía a Seattle será un descenso a territorios aún más oscuros. Si este episodio es el preludio, prepárense: la tormenta está a punto de desatarse.

El capítulo 3 de la Temporada 2 de “The Last of Us” ya está disponible en la plataforma Max.