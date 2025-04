El segundo episodio de la temporada 2 de “The Last of Us” no deja espacio para distracciones ni sutilezas: el corazón de esta historia ha sido arrancado con violencia. Joel Miller, el protector, el padre sustituto, el eje emocional de la serie, es asesinado brutalmente. La escena final lo dice todo: su cuerpo inerte es arrastrado de regreso a Jackson mientras Ellie observa, destrozada, sin poder hacer nada.

Quienes jugaron The Last of Us Part II quizás veían venir este golpe devastador. Pero para quienes solo siguen la serie, el impacto es tan inesperado como demoledor, una escena que sacude todo el eje narrativo de lo que habíamos visto hasta ahora. Y es que esta historia, por más que hable de infectados, de la humanidad en ruinas o de vínculos complejos, siempre tuvo su centro en la relación entre Joel y Ellie. Ahora, con la muerte de Joel, se inicia una nueva etapa: Ellie sola, impulsada por el deseo de venganza, cargando con un dolor imposible de procesar.

El inicio del episodio: la pesadilla de Abby

Todo comienza lejos de Jackson. La primera imagen es la de Abby despertando sobresaltada. Acaba de soñar con el quirófano donde su padre fue asesinado por Joel. Junto a ella están Owen, Nora, Mel y Manny: todos miembros de lo que alguna vez fue el grupo de los Luciérnagas. Observan desde una cabaña cómo el pueblo fortificado de Jackson parece casi impenetrable. Su objetivo es claro: encontrar a Joel y hacerle pagar por lo que hizo. Pero incluso dentro de su grupo, las tensiones crecen. Sus amigos insisten en que el plan debe ser quirúrgico: solo Joel. Nadie más debe salir herido.

Owen, por su parte, revela en secreto su propia intención: tratar de convencer a Abby de que abandone la venganza. Pero detener ese huracán interno no será nada fácil.

Kaitlyn Dever interpreta a Abby, la mujer que asesinó a Joel Miller en venganza de su padre. (Foto: HBO)

Ellie y la calma antes de la tormenta

En Jackson, Ellie lidia con la resaca de la noche anterior y la incomodidad de que toda la comunidad esté hablando de su beso con Dina. Jesse, siempre con su tono relajado, la molesta con cariño y la invita a salir de patrulla. Ellie se siente juzgada por lo que pasó entre ella y Joel en el baile, pero lo minimiza: “Sigo siendo yo, él sigue siendo Joel, y nada va a cambiar eso”.

Sin embargo, Joel ya ha salido con Dina. En el restaurante, Maria la intercepta y la obliga a aceptar una disculpa forzada de Seth, un residente que anteriormente fue grosero con ella. Ellie, aunque se muestra educada, claramente no perdona tan fácilmente.

La muerte de Joel Miller marcará un antes y un después en la vida de Ellie y en la historia de "The Last of Us". (Foto: HBO)

Una trampa disfrazada de salvación

Mientras tanto, Abby cae accidentalmente en una trampa natural: un claro nevado lleno de infectados semienterrados. Está al borde de la muerte cuando, en un giro irónico del destino, es rescatada por el mismo Joel. Él no la reconoce, pero ella sí sabe perfectamente quién es. Sin revelar su identidad, Abby sugiere que vuelvan a su cabaña para resguardarse. Joel, sin sospechar nada, accede.

De regreso en Jackson, las alarmas se encienden por una posible horda de infectados que se acerca. Jesse y Ellie, preocupados por la falta de noticias de Joel, deciden salir a buscarlos.

El horror desatado

En la cabaña, Abby revela su verdadero rostro. Mientras Joel propone regresar a Jackson para ayudar en la defensa, sus antiguos aliados lo rodean con armas. Dina es rápidamente neutralizada, y aunque algunos miembros del grupo dudan, Abby impone su voluntad. No quiere simplemente matarlo: quiere hacerlo sufrir.

La razón de Abby es clara: Joel asesinó a su padre, el médico que iba a operar a Ellie al final de la primera temporada, un procedimiento que podría haber sido la cura para la humanidad, pero que también le habría costado la vida a la adolescente. Para Joel, Ellie fue más importante que el destino del mundo. Para Abby, eso fue imperdonable.

Y así, sin más ceremonias, comienza la carnicería. Abby lo golpea con un palo de golf una y otra vez, mientras sus compañeros miran con horror, incapaces de frenarla.

Ellie llega demasiado tarde

Cuando Ellie irrumpe en la escena, es dominada y obligada a mirar mientras la pesadilla se concreta. La mujer a la que Joel salvó tantas veces, la que lo consideraba una figura paterna, no puede hacer nada para impedir su muerte. Dina yace sedada en el suelo, y Ellie solo puede gritar, impotente: “¡Van a morir todos!”.

El grupo de Abby la escucha. La amenaza es clara. Pero la dejan vivir.

El fin de una era

Una vez que los agresores se van, Ellie se arrastra hacia el cuerpo de Joel. Lo abraza. Llora. No hubo redención. No hubo despedida. Solo quedó el vacío. En los minutos finales, vemos cómo el cadáver de Joel es llevado de regreso a Jackson, mientras la ciudad comienza a reconstruirse tras el ataque.

Pero Ellie no podrá reconstruirse tan fácilmente. Lo que ha presenciado, lo que ha perdido, la llevará a tomar un nuevo camino. Uno teñido de rabia, de dolor, de una sed de justicia que no busca tribunales ni perdón. Esta ya no es la historia de una niña y su protector. Ahora es la historia de una joven que ha perdido todo, y que está dispuesta a cruzar cualquier línea con tal de vengar a quien amó.

Al final del capítulo suena “Trough the valley”, una canción que canta Ellie en el tráiler del juego de “The Last of Us Part II”, un guiño para todos los fans de la saga.

Una serie marcada por el antes y el después

Este episodio marca un punto de inflexión. Así como en “Game of Thrones” hubo un antes y un después de la Boda Roja, aquí también se cierra una etapa para siempre. Es probable que algunos espectadores decidan no continuar; otros, quizás, no puedan mirar a Ellie con los mismos ojos. Pero lo cierto es que “The Last of Us” ha decidido contar otra historia. Ya no se trata de sobrevivir juntos, sino de lo que ocurre cuando todo lo que amas te es arrebatado.

Joel, con sus decisiones, quizás se había ganado enemigos. Pero eso no hace menos devastador ver cómo es castigado. Abby actuó movida por el dolor, como lo hará Ellie ahora. En este mundo roto, los ciclos de violencia no tienen fin. Solo queda preguntarse: ¿quién será el próximo en pagar el precio?

Este segundo episodio no solo avanza la trama. Rompe con ella. La desgarra. Y con ello, da paso a una historia mucho más cruda, visceral y peligrosa: la de Ellie, consumida por la oscuridad.