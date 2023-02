Esto es todo lo que debes saber de cara al estreno del capítulo 4 de ”The Last of Us”.

¿Quiénes son parte del elenco de “The Last of Us” episodio 4?

Este nuevo capítulo de “The Last Of Us” nos presentará personajes nuevos. Estos son los actores confirmados para “Please, Hold My Hand”:

Bella Ramsey como Ellie Williams.

Pedro Pascal como Joel Miller.

Gabriel Luna como Tommy Miller

Jeffrey Pierce como Perry.

Melanie Lynskey como Kathleen.

Rutina Wesley como Maria Miller.

Phillip A. Kovats pone la voz de un Clicker.

Marlee Grace Becker como una chica infectada.

Kevin Sateri como un hombre infectado.

Link para ver el capítulo 4 de “The Last of Us” legalmente

Para que puedas ver el cuarto episodio de “The Last of Us” puedes ingresar a este enlace, ese es es el LINK oficial de la plataforma HBO Max. Si no estás suscrito, podrás encontrar tres planes. El más económico de ellos, es de 29,90 soles (moneda peruana), que te permite ver todo su contenido durante únicamente un mes.

¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de “The Last of Us”?

El nuevo episodio de “The Last of Us” se estrena hoy domingo 4 de febrero en los siguientes horarios por país:

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 22 horas

22 horas Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay: 23 horas

23 horas México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica : 20 horas

: 20 horas Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 21 horas

Resumen del capítulo 1x03 de “The Last of Us”

En el episodio anterior de “The Last of Us”, la historia puso en breve pausa el foco en Ellie y Joel. En su lugar, la trama nos presentó a dos nuevos personajes: Frank y Bill, interpretados por Murray Bartlett y Nick Offerman.

La serie nos permitió conocer sobre el origen del romance de estos personajes. Frank y Bill logran hacer una vida juntos a pesar del peligro por los infectados por el hongo cordyceps gracias a la habilidad de Bill quien logra construir en su casa un fortín en el que difícilmente podían filtrarse los infectados.

Tras ese lado humano que nos mostró la serie, el capítulo concluye mostrándonos a Ellie y Joel tomando provisiones de la casa de Frank y Bill para continuar su camino ya sin Tess, quien fallece en el episodio 1x02.