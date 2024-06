En la película, la relación de Ernesto y André es muy violenta. En varios momentos, se muestra que André usaba la violencia física contra él. Hay una escena en la que esta violencia se desarrolla más y es cuando André, tras el estreno del programa propio de “La Chola Chabuca”, acude a la lujosa casa propia que se ha comprado Ernesto para pedirle dinero, algo que en la película se muestra como una costumbre del personaje. Allí discuten y se van a los puños. Ernesto le rompe la nariz de un puñetazo a André.

En el libro, Alex reconoce que golpeaba a Ernesto. “Me volví un poco rabioso y por querer que Hernán cambiara me acostumbré a golpearlo”, narró el actor, asegurando que la relación era muy tóxica, llena de palabras hirientes e infidelidades. De acuerdo al libro de Brocca, la gran pelea que se asemeja a la de la película se produce luego de que Ernesto ya fuera un hombre famoso, cuando descubrió que citaba a otros chicos a su casa y también coqueteaba con algunos por teléfono. “Me volví un energúmeno y lo arremetí con puñetazos en la cara, pero no sé de dónde sacó fuerzas y fue él quien me rompió el tabique que empezó a sangrar. Ambos nos bañamos en sangre y muchas cosas se hicieron añicos porque no pare hasta romperle el espejo de la sala”, escribió Brocca.