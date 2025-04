La serie “Adolescencia” de Netflix ha despertado interesantes conversaciones. “Simplemente es raro hablar sobre tus sentimientos sexuales con tus padres”, dice Ben*, de 15 años.

Sus padres, Sophie y Martin, dos profesionales de unos cuarenta años, asienten comprensivos. Hablan de los “grandes problemas” que plantea el uso que Ben hace de las redes sociales, y para él las conversaciones sobre sexo y pornografía son “las peores”.

La familia -excepto la hermana pequeña de Ben, que es demasiado joven para participar en la conversación- está reunida en la sala de estar para analizar “Adolescencia”, la exitosa serie de Netflix que vieron la noche anterior.

La serie sigue la historia de Jamie, de 13 años, quien es acusado de haber asesinado a una compañera tras haber estado expuesto a material misógino en línea y haber sido objeto de ciberacoso.

Los padres de Ben están preocupados por la posibilidad de que el comportamiento de su hijo esté siendo afectado por el contenido al que está expuesto y el propio Ben, que también está preocupado, está intentando poner límites al uso de su teléfono.

Dadas sus inquietudes, y cómo estas se relacionan con los temas de “Adolescencia”, acordaron ver el programa juntos y permitiieron a la BBC presenciar su conversación, que abarcó desde la relevancia de Andrew Tate (el empresario e influencer que se autodenomina como “misógino” y está siendo procesado por trata de personas y violación) hasta de si los chicos y las chicas pueden ser amigos.

Ben está sentado en el sofá del salón, revisando su teléfono antes de que comience la conversación.

Sus padres toman asiento con un aire relajado, a pesar de los temas delicados que están a punto de tratar. Fotos de seres queridos decoran las estanterías del salón familiar y un piano se apoya contra la pared.

Sophie y Martin han trabajado mucho para crear un hogar “muy abierto”, dice Sophie, donde “se puede hablar de todo”. Mientras veían el programa, Sophie hizo una lista de temas para conversar con Ben.

Ben, un adolescente seguro de sí mismo y sin pelos en la lengua, goza de la simpatía de sus compañeros en la escuela de hombres a la que asiste. Pero las cualidades que lo hacen popular entre sus pares a menudo le acarrean problemas con sus profesores, que lo castigan o envían a aislamiento por hacer lo que su madre describe como “comentarios inapropiados”.

En la serie, Jamie y sus compañeros utilizan un lenguaje asociado a la “machosfera” -sitios web y foros en línea que promueven la misoginia y la oposición al feminismo- y a la cultura incel. Los incels, abreviatura de célibe involuntario en inglés, son hombres que culpan a las mujeres de no poder encontrar una pareja sexual. Es una ideología que se ha relacionado con atentados terroristas y asesinatos en los últimos años.

Quizás sorprendentemente, “incel” no era un término familiar para Ben, y su padre Martin tuvo que explicárselo mientras veían el programa.

“La gente sólo se llama ‘vírgen’ (como insulto). No había oído hablar antes de ‘incel’”, cuenta Ben a sus padres. Sugiere que el término podría haber “desaparecido” de las redes sociales para los jóvenes en los últimos años, lo que refleja el ritmo al que se mueve la conversación en línea.

Ben les dice a sus padres que hay elementos de la serie que reconoce, como la descripción de las peleas y el ciberacoso en la escuela. Pero cree que es sólo una “imagen aproximada” de lo que es ser un adolescente hoy en día. Cree que se hizo principalmente para “un adulto que no está en línea”.

Por ejemplo, señala que la serie se olvida de mostrar el lado bueno de las redes sociales junto a sus peligros, mientras que algunos detalles -incluidos los códigos emoji secretos que un personaje afirma que usan los niños- suenan falsos.

Es por esta razón que Martin, quien dice haber disfrutado de la serie, también siente que “Adolescencia” juega con la “peor pesadilla” de cualquier padre acerca del uso que dan sus hijos al teléfono, lo que hace que a veces priorice el dramatismo sobre el realismo en un intento de “sacudir” a los adultos para que reaccionen.

Andrew Tate, influencer y una de las figuras centrales del tenebroso mundo en línea de la “machosfera”, es mencionado con nombre y apellido en la serie de Netflix y ha sido causa de mucha preocupación entre padres y profesores. Pero Ben dice que, aunque Andrew Tate era “popular” en su colegio hace unos dos años, ahora es “noticia vieja”.

Ben se ha fijado en la forma en la que Tate combina la salud y el bienestar con la política. “Algunas de sus sugerencias, como ‘haz ejercicio una hora al día’, son correctas. Pero luego lo combina con ideas de extrema derecha, como ‘el hombre debe salir a trabajar y la mujer quedarse en casa’”, dice Ben.

Ambos padres coinciden en que Tate no es el culpable de la misoginia. Para ellos, es sintomático de “un problema social mayor”.

¿Pueden ser amigos chicos y chicas?

Sophie está preocupada porque, en el grupo de amigos de Ben, las interacciones entre chicos y chicas son distantes e impersonales. Dice que Ben no tiene muchas oportunidades de relacionarse con chicas de su edad.Y le inquieta que su hijo obtenga la mayor parte de la información sobre cómo interactuar con chicas a través de las redes sociales. “Es realmente retorcido”, comenta. “No saben cómo comportarse entre ellos”.Sophie le pregunta a su hijo: Si no sabes cómo hablar con las chicas cuando te sientes incómodo, si estás en plan ‘Uff, no sé cómo vestirme’, ¿dónde vas a buscar ayuda?“.“En internet”, dice Ben. “Así se cierra el círculo”, agrega su madre. “Ahí es donde consiguen información”.Ben no se avergüenza de haber “usado ChatGPT como durante dos años” para obtener este tipo de consejos. “O TikTok”, añade.Sophie cuenta que Ben aprendió más acerca de la amistad con el sexo opuesto durante una visita a la casa de su primo, quien asiste a una escuela mixta y tiene amigas mujeres. Ella recuerda que el primo de Ben lo reprendió por haberle preguntado si se sentía atraído por una de sus amigas. “No recuerdo que se enfadara así conmigo, pero bueno”, dice Ben.Debatieron sobre sus diferentes recuerdos de los hechos hasta que llegaron a una versión en la que estaban de acuerdo: “Su primo dijo: ‘No, es mi amiga’. No pienso en ellas de esa manera”, dice Sophie.“Eso le abrió los ojos”, dice. Volviéndose hacia Ben, recuerda: “Volviste de allí y dijiste: ‘Es mucho mejor (en casa de mi primo), las chicas y los chicos son amigos’”.

Compartir imágenes íntimas

Este problema se representa de forma cruda en la visión sombría que “Adolescencia” ofrece sobre la amistad entre chicos y chicas en la era de las redes sociales. El protagonista, Jamie, no tiene amigas, y parece ver las relaciones con el sexo opuesto a través de una lente de dominio y manipulación.

En la serie de Netflix se revela que Katie, la víctima de Jamie, había sido objeto de acoso misógino luego de que un compañero de clase compartiera imágenes íntimas suyas sin su consentimiento.

La discusión de Jamie con una psicóloga infantil, interpretada por Erin Doherty, es fundamental en el aclamado tercer capítulo de la serie.

Ben también ha visto este tipo de abuso de confianza entre sus compañeros. “Hay un chico cerca de aquí, y (una foto de) sus genitales se filtró en un chat de grupo masivo con montones de personas”, dice. “Eso fue algo grande en TikTok”.

La serie arranca con un episodio en el que la policía interroga a Jamie sobre las imágenes sexualizadas de mujeres adultas que ha compartido en su página de Instagram, insinuando la facilidad con la que los jóvenes adolescentes pueden acceder a la pornografía.

En la serie, la madre de Jamie (interpretada por Christine Tremarco) y su padre se ven obligados a enfrentarse a lo poco que sabían sobre el mundo online de su hijo.

Esto es algo familiar para Ben, quien piensa que el porno es “el gran problema” entre sus pares. Conoce a chicos que son “adictos” a la pornografía: “Dependen de ello. Hay gente en mi curso que tendrá un mal día si no lo ve”.

Ben se retuerce un poco al hablar de pornografía, mirando fijamente a la pared o jugueteando con su teléfono.

Parece más cómodo hablando de otras formas de contenido preocupante que los jóvenes encuentran en internet.

Él calcula que “uno de cada diez” videos que ve en su teléfono contiene material angustioso, incluidas escenas de violencia extrema. Y los padres de Ben no se hacen ilusiones de que su hijo esté “a salvo” solo porque esté arriba en su ordenador, a diferencia de los padres de Jamie en la serie.

Para Martin y Sophie, la solución radica en darles a los niños mejores oportunidades para “participar” en sociedad y fortalecer su autoestima.

Dicen que también les interesa que su hijo tenga una “amplia variedad” de referentes masculinos de los que pueda aprender. Ben, quien ha hecho varias pausas para mirar su teléfono durante la conversación, vuelve a involucrarse en la conversación.

Habla con entusiasmo al elogiar a sus entrenadores deportivos, cuya “moral realmente fuerte” admira.

Sus padres asienten, visiblemente contentos con su entusiasmo. Dicen que llenan la vida de su hijo de actividades como una forma de mantenerlo alejado del teléfono. Pero reconocen que eso es costoso, y que pone en desventaja a los estudiantes con menos recursos.

Sophie comenta sobre el protagonista de la serie, Jamie: “No tiene un deporte. No se siente bien consigo mismo. Su papá aparta la mirada cuando fracasa”.

“Adolescencia” muestra que los niños con oportunidades limitadas para fortalecer su autoestima son más vulnerables a mensajes depredadores de influencers misóginos, dice Sophie.

Ambos padres coinciden en que las empresas tecnológicas, el gobierno, las escuelas y las familias tienen la responsabilidad de ofrecer a los jóvenes una alternativa convincente frente al canto de sirena de la machosfera.

Insisten en que los padres no pueden hacerlo solos. Como dice Sophie: “Es un tsunami y a mí me dieron un paraguas”.

Ben cree que lo que ocurre en internet es, con demasiada frecuencia, minimizado por los adultos, como si no tuviera relevancia en el mundo real. Considera que eso es un error: las redes sociales deberían tratarse “como la vida real, porque lo son”, afirma.

*Todos los nombres de este artículo han sido modificados.