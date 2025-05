No hay una comunidad consolidada de “El Eternauta” en el Perú, pero sin duda algunos coleccionistas levantan la mano.

Un cómic atrapante y polémico

“Siempre hay esta idea de que ‘El Eternauta’, este personaje que viaja en el tiempo buscando a su familia, es un poco una profecía de lo que le pasó después al autor, Oesterheld”, comenta el diseñador gráfico Raúl Rodríguez. Se refiere a la trágica desaparición del escritor en 1977, documentada en las noticias, películas y, en especial, el libro “Los Oesterheld”, de Alicia Beltrami. ¿Qué sucedió? “El gobierno militar argentino lo desapareció a él y a sus tres hijas. Una de ellas, embarazada. Su esposa, Elsa Sánchez de Oesterheld, se quedó buscando justicia en esta vida”, agrega.

Colección de Raúl Rodríguez de "El Eternauta".

La versión de Netflix ocupa la versión original que se publicó semanalmente entre 1957 y 1959. El personaje principal es Juan Salvo, un argentino común, pero capaz de liderar la resistencia contra criaturas interplanetarias que atacan la Tierra con una nevada tóxica. Siguieron, a esta, una reinterpretación experimental en 1969 con dibujos de Alberto Breccia (ya no Solano López), una secuela más política en 1976 y una tercera parte en 1983. A lo largo de las décadas, el cómic fue reeditado en múltiples ocasiones, incluyendo una edición especial por sus 50 años.

Rodríguez rememora el día que conoció a Francisco Solano López durante la Feria del Libro de Lima en 2007. “Me firmó el cómic. Ya no dibujó nada, porque me dijo que no podía dibujar como antes. Me contó que trabajar con Oesterheld era complicado. En la época de la dictadura militar en Argentina, mandó a su hijo al extranjero por miedo. Tenían una relación tirante con el escritor de ‘El Eternauta’, porque estaba trabajando con una persona militante y buscada por el Gobierno”.

Edición de "El Eternauta: 50 años" de Marcos Torres.

El artista visual peruano Marcos Torres, en cambio, se enamoró del cómic en los años 2000. “Me gustaba mucho que las escenas pasaran en Buenos Aires, y que aparezca el Monumental de River, donde ocurre el mejor episodio del cómic, una batalla. Como artista plástico, me inspiró. Soñaba con escribir un ‘Eternauta’ ambientado en Lima”, recuerda.

Edición de "El Eternauta: 50 años" de Marcos Torres.

Si ven la serie de Netflix, Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, es un héroe que enfrenta una nevada mortal. Tiene visiones extrañas, pero un espectador (no lector del cómic) no llega a entender los porqués y tiene que esperar a la siguiente temporada para ver qué continúa. Sin duda, es claro que una amenaza alienígena guarda relación con el caos climático.

Así, Netflix reinterpreta el cómic. Si bien conserva algunos elementos clave –la nevada, el enemigo invisible, la lucha colectiva–, se toma ciertas licencias. La serie está ambientada en el tecnológico siglo XXI y Juan Salvo es retratado como un excombatiente de la Guerra de las Malvinas. Por ejemplo, la adaptación incorpora guiños a la historia, como la aparición de un avión de la Fuerza Aérea del Perú en el último episodio. Es una referencia indirecta al apoyo del Gobierno peruano a Argentina en el pasado.

“En realidad, Juan Salvo puede viajar a cualquier lugar. Cuando entra a una nave espacial en el cómic, toca palancas sin saber, y así, llega al Continuum, una dimensión eterna. Ahí le explican que ha estado en muchas partes, que ha tenido muchos nombres, pero al final vuelve a casa”, explica Torres, quien cuenta con la edición argentina de 2007, una versión “legal autorizada” por los autores.

“El Eternauta” continúa

El historietista trujillano Javier Flores del Águila, neurólogo de profesión y autor del legendario cómic peruano “Selva misteriosa”, publicado en este diario, tiene un espacio en su corazón para “El Eternauta”. Compró algún cómic durante su visita a Argentina, a donde viajaba por trabajo, y después, fue coleccionando otras ediciones.

“Un amigo psiquiatra me recomendó ‘El Eternauta’ en ese entonces. Él estaba tan interesado, como yo, en el cómic. Luego, descubrimos juntos otras versiones”, comenta Flores del Águila. “Una de esas fue la reinterpretación de 1969 dibujada por Alberto Breccia, que introduce un giro político mucho más directo. No hay invasión extraterrestre, sino una operación militar encubierta que simula una guerra”, rememora.

En 1969, Oesterheld y Breccia crearon una versión breve, con un estilo visual “más expresionista”, comenta Flores, y una carga ideológica explícita, que fue interrumpida por “presiones políticas”.

Después de esa etapa, aparecieron otras continuaciones. “El Eternauta III” (1983), escrita por Alberto Ongaro sin firma y dibujada por Oswaldo Morjaín y Carlos Meglia, y una versión más reciente con participación del hijo de Francisco Solano López. “Esa ya es distinta”, dice Flores. “Yo comparo las versiones de Planeta y de Records, y hay diferencias claras, como viñetas añadidas, otras suprimidas. Me gustaba más la que tenía tintes políticos, aunque fue más corta”.

Durante muchos años, los cómics originales estuvieron perdidos y las reediciones eran copias de baja calidad. Después, Fantagraphics publicó la versión de la historia traducida al inglés, y se siguen recuperando algunas planchas originales para hacer nuevas y mejores ediciones.

Desde 2022, Planeta Cómic distribuye en España una edición con tapa a color, que llegó a Perú en 2023 a través de Crisol. Esta es la edición que muchos nuevos lectores están adquiriendo actualmente tras el estreno de la serie en Netflix o simplemente por curiosidad. Tal vez “El Eternauta” no sea ampliamente leído en este país, pero su valor es inmenso para los conocedores.