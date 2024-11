Nuevos jugadores han sido reclutados para la secuela de “El juego del calamar”, cuya trama se sostendrá en el retorno de Gi-hun (Lee Jung-jae) a la fatal competencia para intentar dejar al descubierto a los hombres detrás de esa cruel invención.

Como ocurrió en la primera temporada, en el camino, conocerá a nuevos personajes, entre ellos enemigos pero también aliados. Para darles vida a estas historias, se ha convocado a un cásting diverso en el que se destacan nombres de artistas conocidos en la industria del entretenimiento coreano, pero también talentos que prometen dar qué hablar.

Te invitamos a conocer en esta nota un poco más de los integrantes nuevos del elenco de “El juego del calamar 2″, que llegará a Netflix a finales del 2024.

Elenco de “El juego del calamar 2″

La serie contará nuevamente con algunos actores que fueron importantes en la trama de la primera temporada. Entre ellos: Lee Jung-jae, en el rol del jugador 456, quien decide volver a los juegos para destruirlos desde adentro. También volveremos a ver a Lee Byung-hun en el rol del ‘Líder’ que supervisa los juegos; Wi Ha-jun como Jun Ho, el policía que se filtra en los juegos para ayudar a su hermano; y Gong Yoo, el hombre que recluta al jugador 456 en la primera temporada.

Pero, sin duda, hay mucho interés al rededor de los nuevos personajes, quienes serán interpretados por los actores que te presentamos a continuación:

Yim Si-wan

Artista de 35 años de edad con una importante trayectoria en el entretenimiento surcoreano. Ha sido parte del grupo K-Pop ZE:A, y ha participado en series como “Misaeng”, disponible como “Vida completa” en Netflix, y “Moon Embracing the Sun”, disponible como “La luz abrazando el sol” en Prime Video. En “El juego del calamar 2″ será el jugador 333.

Kang Ha-neul

A sus 34 años, Kang Ha-neul tiene un nombre bien ganado en la industria actoral surcoreana. Ha hecho televisión, cine, teatro y teatro musical. Entre sus trabajos más destacados se encuentran los K-Dramas “Curtain Call” (disponible en Prime Video), “Cuando la camelia florece” (disponible en Netflix) y “River Where the Moon Rises” (disponible en Viki).

Park Gyu-young

A sus 31 años, Park Gyu-young tiene una carrera consolidada. Empezó a los 20 años cuando fue reclutada en las filas de la conocida agencia JYP Entertainment. Tras ello, la hemos visto modelar para prestigiosas marcas, pero también ser parte de exitosos dramas coreanos como “It’s Okay to Not Be Okay” (disponible en Netflix) y “Sweet Home” (también disponible en Netflix)



Lee Jin-uk

El actor de 43 años es muy conocido entre los seguidores de los doramas. Además, ha tenido comentados romances con actrices coreanas. Entre ellas: Gong Hyo-jin y Choi Ji-woo (de “Escalera al cielo”). Tiene varias producciones disponibles en Netflix: “No hay boda sin caos”, “Bulgasal” y “Sweet Home”. En “El juego del calamar 2″ le dará vida al jugador 246.

Park Sung-hoon

Tiene 39 años y una carrera que comenzó en 2008. Entre sus producciones más destacadas están: “La reina de las lágrimas” (en Netflix) y “La Gloria” (también disponible en Netflix). Tiene una relación estable con su colega la actriz Ryu Hyun-kyung.

Yang Dong-geun

A sus 45 años, Yang Dong-geun es conocido por las iniciales YDG. Es una figura prominente del movimiento rap de Corea del Sur. Como actor ha sido parte de producciones como “Borrador de malos recuerdos”, disponible en Viki.

Kang Ae-sim

Artista de 61 años de edad, tiene una carrera muy amplia con títulos diversos. Entre los más recientes se destacan “Woo, una abogada extraordinaria” y “Queen of Divorce”. En “El juego del calamar 2″ interpretará a una jugadora 149, que ingresa al concurso mortal junto a su hijo, quien tendrá el número 007.

Kang Ae-sim como Jang Geum-ja en "El juego del calamar 2".

Choi Seung-hyun

Más conocido como T.O.P. A sus 37 años, es una estrella global, debido a su paso por el grupo Big Bang, uno de los más grandes de la historia del K-Pop. Aunque su etapa musical, lo ha llevado a grabar megahits como “Fantastic Baby” y “Shake It”, como actor también ha tenido roles destacados en series como “Iris” y “I Am Sam”.

Roh Jae-won

Artista de 31 años. Ha sido parte de “Una dosis diaria de sol”, disponible en Netflix, y la segunda temporada de “D. P. : El cazadesertores”, también disponible en Netflix.

Jo Yu-ri

A sus 23 años, es una promisoria estrella en ascenso. Fue parte del grupo Iz*One hasta su desintegración en 2021. Actualmente, está desarrollando su carrera actoral.

Won Ji-an

Tiene 25 años. La hemos visto en producciones como la primera temporada de “D. P. : El cazadesertores”, disponible en Netflix, y “Heartbeat”, también disponible en streaming.

Sinopsis

Esto dice la sinopsis oficial de Netflix de la nueva temporada de “Squid Game”: “Tres años después de ganar El juego del calamar, el jugador 456 abandona sus planes de irse a Estados Unidos y regresa con un firme objetivo. Gi-hun se vuelve a meter de lleno en el misterioso juego de supervivencia para competir contra los nuevos jugadores por un premio de 45 600 millones de wones en otra aventura a vida o muerte”.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial de “El juego del calamar 2″ doblada al español:

Fecha de estreno

“El juego del calamar” contará con tres temporadas. La primera de ellas se estrenó en 2021. La segunda de ellas, compuesta por nuevo capítulos, se podrá ver en Netflix el 26 de diciembre. La serie cerrará con su tercera entrega, que todavía no tiene fecha de lanzamiento.