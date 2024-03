La ciencia ficción tiene el poder de hacernos cuestionar el presente a través de escenarios imaginados con una fuerza que pocos géneros narrativos ofrecen. Así lo creen los productores que están detrás de “El problema de los 3 cuerpos”, la nueva serie de Netflix que nos plantea una pregunta que parece algo repetitiva en la oferta de las ficciones televisivas pero que ellos responden de una manera diferente: ¿qué haría la humanidad ante la amenaza de una invasión alienígena?

Alexander Woo, David Benioff y D.B. Weiss hablan de "El problema de los 3 cuerpos". (Fuente: Saltar Intro)

Luego del éxito de “Game of Thrones”, David Benioff y D.B. Weiss, sus productores y escritores principales, firmaron un contrato con Netflix para producir contenido original para la plataforma en streaming y cinco años después finalmente el proyecto verá la luz. Se trata de una adaptación de la saga literaria escrita por el chino Liu Cixin, que se convirtió en un récord de ventas que hoy supera los más de 9 millones de ejemplares adquiridos en el mundo.

La historia, dividida en tres voluminosas entregas, se desarrolla entre la China de la década del 60 y la actualidad en diferentes puntos del universo. Es así que iremos conociendo personajes y hechos clave que desencadenarán el primer contacto de la humanidad con una sociedad alienígena.

Jovan Adepo (como Saul Durand) y Alex Sharp (como Will Downing) en "El problema de los 3 cuerpos". (Foto: Netflix)

La primera vez que Alexander Woo supo de esta historia fue a través de las noticias: tras su publicación en 2008, el libro empezó a trascender las fronteras de China, de donde es originaria la familia de Woo, y se convirtió en un ‘best seller’ y ganador de premios. “Estaba en la lista de libros que quería leer, pero como es una novela muy larga no lo hice hasta mucho después”, nos contó el realizador durante una videoconferencia exclusiva con “Saltar Intro” de “El Comercio” en la que también estuvieron presentes David Benioff y Daniel B. Weiss.

De izquierda a derecha: David Benioff, D. B. Weiss y Alexander Woo. (Foto: Austin Hargrave/Netflix)

Fue poco después de que se anunció el acuerdo de Benioff y Weiss con Netflix que Woo recibió el llamado del productor ejecutivo Peter Friedlander. “Él me habló de un proyecto. Me dijo que me quería en él y que era algo que me gustaría. Me contó que sería con Dan y David, pero me dijo que no podía contarme de qué se trataba”, relató Woo. Y así, a ciegas, se sumó al trabajo que poco después se revelaría como una gran sorpresa.

“Cuando supe que era ‘3 Body Problem’ y leí finalmente la novela, entendí por qué se trataba de un proyecto tan emocionante. El sentimiento de sorpresa que te dan estas novelas no se compara con nada. Hay ideas en el libro que son difíciles de imaginar que se le hayan ocurrido a una persona y que fueron un gran reto de adaptar (a un show de TV), pero lo importante para nosotros era capturar ese sentimiento. Mientras el público logre sentirse tan sorprendido viendo la serie como leyendo el libro, habremos logrado lo más importante”, apuntó.

Para Daniel B. Weiss, el éxito que tuvo “Game of Thrones” lo obligó a, junto a su compañero creativo David Benioff, buscar algo radicalmente opuesto. “Este es un show muy diferente a ‘Game of Thrones’ o a ‘True Blood’ o ‘The Terror’ (que son de Alexander). Para David y para mí es intencionalmente un show muy diferente, porque después de ‘Game of Thrones’, que fue el mejor momento de nuestras vidas, queríamos avanzar y hacer cosas que nos retaran a nosotros pero también al público”, nos dijo el productor durante la breve charla por Zoom.

Eiza González es Auggie Salazar en "El problema de los 3 cuerpos". (Foto: Netflix)

Y aunque la serie llegará el 21 de marzo al catálogo de Netflix en medio de gran expectativa por saber qué presentarán los ‘genios detrás de una de las grandes series de la década’, Weiss dice que trabajaron con otro tipo de expectativa y no tanto con la idea de lo que el público espera de ellos.

“Creo que con esta serie estábamos más al tanto de los retos que un material como este presentaba y el nuevo tipo de emoción que ofrece, lo que un gran pieza de ciencia ficción como esta puede hacer, la forma en la que puedes mirar a preguntas realmente básicas sobre lo que significa ser una persona y el mundo a través de la ciencia ficción. Todo esto fue muy emocionante para nosotros y esperamos que sea así también para el público”, explicó el creativo.

Eiza González (como Auggie Salazar), Jess Hong (como Jin Cheng), Saamer Usmani (como Raj Varma), Jovan Adepo (como Saul Durand), Alex Sharp (como Will Downing) y John Bradley (como Jack Rooney) en "El problema de los 3 cuerpos".

“El problema de los 3 cuerpos” inicia con “Cuenta regresiva”, un episodio de poco más de una hora de duración, en la que somos testigos de dos hechos inusuales. Empezamos en la China de la década del 60, donde una joven es testigo del asesinato de su padre, quien defiende sus creencias científicas a pesar de la represión política. Luego, regresamos al presente, donde un investigador interpretado por Benedict Wong sigue las pistas de las recientes muertes de 30 científicos en circunstancias muy extrañas.

Estos hechos nos llevarán a conocer a un grupo de científicos y amigos interpretados por Jess Hong, Jovan Adepo, Eiza González, John Bradley y Alex Sharp, cada uno de ellos con personalidades diferentes y poseedores de distintas claves que ayudarán a que la historia avance siempre con un elemento de sorpresa. Porque si algo logra esta serie es proponerte caminos inusuales en lo que podría pasar en un escenario que suena tan cliché como el de “nos invaden los extraterrestres”.

Liam Cunningham como Wade y Benedict Wong como Da Shi en "3 Body Problem". (Foto: Ed Miller/Netflix)

“Esta es más una historia sobre como nosotros actuaríamos ante un hecho como este, no es una historia que empiece con platillos voladores flotando en la atmósfera y nosotros luchando contra grandes insectos como monstruos. Esta historia es sobre cómo responderíamos a una amenaza que nos afecta a todos como especie. Lo que esperaríamos es que todos nos uniéramos y lucháramos juntos pero la experiencia, especialmente en los últimos años, nos ha demostrado que la humanidad no es buena para unirse... ¡jamás! Y en la serie la guerra interna continúa incluso cuando las amenazas externas nos afectan a todos”, explica Benioff que por razones como esta gusta de la ciencia ficción.

“Una cosa divertida de la ciencia ficción es ese ejercicio de especulación que te permite. Todavía no tenemos una segunda temporada, pero si la tenemos, una de las cosas que más nos gustan del segundo libro es que nos llevan 400 años en el futuro y creo que todos nos preguntamos cómo es el futuro: ¿es con carros voladores? ¿Se parece más a lo que mostraba la serie “Los Supersónicos” o es más como “Blade Runner”? ¿O será un siempre está lloviendo en Los Ángeles o con un look más postapocalíptico? Hay muchas visiones del futuro que nos han ofrecido y nuestro trabajo, si llegamos más lejos con la serie, es darle a la gente algo diferente, porque no creemos que la gente quiera ver lo mismo que ya vio en otras 200 películas”, finalizó Benioff.

La primera temporada de la serie está compuesta por 8 episodios y se espera que sea el inicio de una trilogía fascinante. El tiempo lo dirá.

Además… A saber "El problema de los 3 cuerpos" ("3 Body Problem) lleva su nombre por un problema matemático que intenta resolver las órbitas de tres planetas en movimiento. La serie estará disponible desde el 21 de marzo en Netflix. El elenco está compuesto por Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong y Jonathan Pryce.