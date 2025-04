La espera ha terminado. Tras más de dos décadas desde el estreno de “28 días después” (2002) y “28 semanas después” (2007), la icónica saga de infectados regresa con “28 años después”. Dirigida por Danny Boyle, esta nueva entrega no solo reaviva el terror postapocalíptico, sino que también inaugura una trilogía que cerrará la franquicia. Con un reparto estelar y una historia que promete expandir el universo de la saga, la película ya genera gran expectativa entre los fanáticos del género.

Fecha de estreno de “28 años después”

Los seguidores de la franquicia podrán disfrutar de “28 años después” en la pantalla grande a partir del 20 de junio de 2025. Sony reveló un nuevo tráiler durante la CinemaCon, junto con tres imágenes oficiales que han incrementado la anticipación por la película.

Tráiler oficial de “28 años después”

Sinopsis: el terror evoluciona

Han pasado casi tres décadas desde que el mortal virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas, sumiendo a la humanidad en el caos. Bajo una cuarentena impuesta con brutalidad, algunos sobrevivientes han encontrado formas de resistir en un mundo donde los infectados no son la única amenaza.

Uno de estos grupos habita en una pequeña isla, conectada al continente por una única carretera fuertemente resguardada. Sin embargo, cuando uno de sus miembros decide abandonar la seguridad de su refugio y adentrarse en el territorio infectado, descubre que no solo el virus ha mutado, sino también los sobrevivientes, revelando horrores inimaginables.

Elenco y equipo técnico

Dirección: Danny Boyle

Danny Boyle Guion: Alex Garland

Alex Garland Reparto: Jack O’Connell, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes

Jack O’Connell, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes Producción: Andrew Macdonald, Peter Rice, Danny Boyle

Andrew Macdonald, Peter Rice, Danny Boyle Distribuidora: Sony Pictures

Sony Pictures Género: Terror, Ciencia Ficción, Thriller

Aunque se rumoreaba, ahora es oficial: Cillian Murphy regresará a la franquicia, aunque su participación será en alguna de las secuelas y no en esta primera entrega.

Una nueva trilogía en marcha

La expansión del universo de “28 días después” no termina aquí. La segunda parte, titulada “28 Years Later: The Bone Temple”, ya ha sido filmada y está programada para estrenarse en enero de 2026. Esta secuela estará dirigida por Nia DaCosta (“Candyman”), lo que promete una nueva visión para la franquicia.

Con “28 años después”, Danny Boyle regresa a la dirección de una saga que redefinió el género de infectados, y ahora busca cerrar su historia con una trilogía definitiva. El futuro del cine de terror tiene una cita ineludible en 2025.

