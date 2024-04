"AVISO - Tulsa King: Mientras estuve trabajando esta semana, a Sylvester Stallone se le observó diciendo al director improperios como 'qué (insulto) pasa con este maldito fondo de set'. Él y el director procedieron a llamar a algunas personas con terribles nombres y a gritar por doquier, como 'pedazo de manteca de cerdo' o 'gordo con bastón' y se burlaba de su peso y sus desventajas. También dijo: 'traigan mujeres lindas y jóvenes para que me rodeen'. Rose Locke renunció y terminará esta última semana para darles la oportunidad de encontrar a alguien más. Los BG deben permanecer unidos y NO someterse a TK para mostrarle a esta producción que no apoyamos este tipo de falta de respeto en GA", escribió una fuente de la actriz Julie Benson. (Fuente: Captura de pantalla/Deadline)