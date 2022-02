Conforme a los criterios de Saber más

Un mes después de su fallecimiento, la noticia de la muerte de Bob Saget sigue siendo un dolor difícil de digerir entre el público que lo siguió a través de sus monólogos y las series que protagonizó como “Full House” y “Fuller House”. Recientemente se hizo pública la causa del deceso del actor de 66 años de edad, a través de un comunicado difundido por la familia del comediante.

“Ahora que tenemos las conclusiones finales de la investigación de las autoridades, sentimos que era apropiado que los fanáticos escucharan esas conclusiones directamente de nosotros. Las autoridades determinaron que Bob falleció de un traumatismo craneal”, explica el mencionado documento.

“No hubo drogas ni alcohol involucrados”, agrega la nota en la que la familia subraya que se han sentido “abrumados” por las increíbles muestras de afecto por parte de los seguidores del actor, “que han sido un gran consuelo para nosotros y por lo que estamos eternamente agradecidos”.

”Mientras seguimos llorando juntos, les pedimos a todos que recuerden el amor y el humor que Bob trajo a este mundo, y las lecciones que nos enseñó a todos: ser amables con todos, hacerles saber a las personas que amas que las amas”, añade el comunicado.

El mensaje de texto a Candace Cameron

Candace Cameron, hija de Saget en “Full House” reveló en las últimas horas lo difícil que viene siendo tanto para ella como para la familia del actor, afrontar su muerte.

“Es difícil pensar que es casi un mes. Todavía no creo que se haya ido”, dijo Cameron al programa Entertainment Tonight. Afectada por la pérdida inesperada de su padre en la ficción, la actriz reveló que “siempre está esperando que él envíe un mensaje de texto, intervenga y haga una broma”.

Bob Saget y Candace Cameron en una escena de "Fuller House".

Cameron contó también que la cercanía con Kelly Rizzo, esposa de Saget se ha hecho más fuerte. Al igual que con las hijas, amigos y su familia de “Full House”.

“Todos hemos estado en contacto muy cercano y esa fue extrañamente una de las semanas más irreales de mi vida... desde la semana que falleció hasta el funeral porque estábamos todos juntos todos los días prácticamente las 24 horas del día”, dijo. “Sabes quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes son tus familiares y sabes quién aparece y eso significa mucho y no quieres dejar de lado eso, así que tener ese contacto con todos, esa ha sido la parte más útil de eso... Ninguno de nosotros es el único que lo aflige”, agregó la actriz.

Hace unos días, para el programa “Today”, Candace se refirió a los últimos mensajes de texto que intercambió con Saget. “Íbamos a cenar y tuvimos una pequeña pelea. Y su vuelo se retrasó. Terminamos sin cenar. Pero al estilo de Bob, al día siguiente me escribió, como, lo que serían páginas largas de texto. Y se disculpó, diciendo estaba de mal humor y lo sentía mucho”.

Según Cameron, el mensaje de Bob decía: “‘Oh, ahora me siento aún peor. Estaba tan equivocado. Eres, como, mi persona favorita en la Tierra, y actué como Dolly’”, dijo la actriz mientras leía el mensaje de Saget, en el que él hizo referencia a su madre. “‘Me estaba preparando para tomar un vuelo tardío y estaba molesto’... Él dijo, ‘Eres una de las pocas que entiende que si actúo como Dolly, no estoy en mi mejor juego ese día, ja ja’”.

“Bob siguió, y siguió, y siguió escribiendo. Y al final dijo: “‘Te amo más por los problemas que me estás dando, si eso es posible’. A lo que ella respondió: ‘Te amo. Nunca podría estar enojada contigo. Pongo los ojos en blanco contigo, sí, pero nunca enojada. Y me encanta que seas Dolly, eso me hizo reír a carcajadas. Amaba a tu madre. Y él simplemente respondió: ‘Yo te amaba, mi mamá también te amaba’”.





Con una larga trayectoria dedicada al humor, Saget fue muy popular por su papel del padre viudo Danny Tanner en la serie televisiva “Full House” junto a Candace Cameron, Jodie Sweetin, John Stamos, Lori Loughlin y las hermanas Ashley Olsen y Mary-Kate Olsen

Antes de su fallecimiento, Saget había actuado la noche anterior en el auditorio Ponte Vedra Concert Hall (Jacksonville, EE.UU.) como parte de su gira de monólogos.

Después de ese espectáculo cómico, el actor publicó un mensaje en Twitter con una foto suya en la que decía que le había encantado su show de esa noche y en el que daba las gracias a su público.





