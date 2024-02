Netflix fue el primer servicio en anunciar la restricción de cuentas compartidas en los hogares a inicios del año pasado. Disney+, de las primeras plataformas con mayor cantidad de suscripcciones (hoy 111,3 millones de cuentas), se une a la decisión tras la abismal caída de suscriptores durante su último año fiscal.

En el último año, Disney+ subió los precios del servicio y los usuarios no tuvieron otra opción que pagar más para poder disfrutar del contenido tan polémico como entretenido de Marvel, Star Wars, National Geographic y Pixar. Según un informe presentado por la plataforma esta semana, el gigante de las películas y las series perdió 1,3 millones de suscriptores en el último trimestre del 2023, pero todavía hay esperanza de llegar a los 6 millones de suscriptores o más en los siguiente meses.

Disney+ planea crecer en suscriptores con una nueva estrategia.

Restricción de cuentas compartidas en Disney+

La decisión de restringir cuentas compartidas de Disney+ viene con la intención de crecer en suscriptores en 2024. Por eso, el sitio de contenido en streaming comenzó a implementar la estrategia en Estados Unidos tras el anuncio de los nuevos términos y condiciones del servicio a sus usuarios mediante un correo electrónico.

De acuerdo con el comunicado, los usuarios no podrán acceder a Disney+ si utilizan su cuenta de inicio de sesión en un IP que no sea el de su hogar. Como ocurría en el inicio de la pandemia, durante el boom de las plataformas de streaming, nadie tenía problemas para iniciar sesión en cualquier lugar, lo que provocó el intercambio de contraseñas entre usuarios que no necesariamente estaban pagando por ver contenido.

Asimismo, Disney+ comunicó que se encuentra evaluando “el cumplimiento de estas limitaciones” para quienes inician sesión fuera de su núcleo del hogar. Los nuevos suscriptores ya sienten la restricción de cuentas compartidas, pero los más antiguos empezarán a notar el cambio desde el 14 de marzo, indicó The Verge.