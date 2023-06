Para nadie es un secreto que en sus inicios, “El Chavo del 8″ comenzó a tener notoriedad en un canal que se llamaba Canal 8 pero ese mismo éxito lo llevo a que Canal 2, en aquel entonces el más poderoso de todos con Emilio Azcárraga Milmo a la cabeza, lo tentara a cambiarse de bando por un mejor salario.

Ante la negativa de Roberto Gómez Bolaños, el negocio quedó en nada, sin embargo, en 1973, Canal 2 y Canal 8 se fusionaron y se convirtieron en lo que todos conocemos como Televisa. Es a partir de este momento donde el comediante y guionista mexicano finalmente pasa a formar parte de las filas de Canal 2.

Este cambio, sin embargo, traería cola. Televisa anunciaba ese año la llegada de su nueva adquisición pero con otro nombre: “El chavo del 2″. “El chavo que vale por dos. Porque el Chavo es tan bueno (...), ahora pasa por Televisa. Vea el nuevo Chavo del 2. Más travieso, simpático y ocurrente que nunca en la imagen sólida con proyección nacional. El chavo lo espera en el 2. El canal más importante del mundo de habla hispana”, fue parte de la publicidad que se realizó en aquel entonces.

Publicidad de 1973 anunciando a "El chavo del 2".

La idea no le gustó nada a Chespirito y tuvo que respetarse su decisión de mantener el nombre original. Para justificarlo, Gómez Bolaños explica en su libro “El diario de El Chavo del Ocho” y en varios capítulos de la aclamada serie que su personaje no vivía en un barril, sino que este solo era su escondite “ocasional” y que en realidad el vivía en el departamento con el número 8 dentro de la vecindad.

“A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo la ayudaba (...) hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos; y toda ella estaba quietecita, quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente. Pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda número 8, por lo que yo me tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en su casa y otro día en otra”, se lee en la mencionada publicación.