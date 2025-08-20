“Good Boy”: tráiler de la película de terror protagonizada por un perro

Si eres de los que disfrutan del género de terror, probablemente ya te topaste con el tráiler de “Good Boy”, la película que está generando mucho ruido en internet. Pero si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate para una historia de miedo contada desde una perspectiva muy inusual: la de un perro.

Tráiler oficial

La película, dirigida por Ben Leonberg, se centra en la vida de un adorable can llamado Indy, interpretado por el perro real del director. La trama arranca cuando su dueño, Todd, se muda con él a una antigua granja familiar, un lugar que esconde secretos y una presencia oscura que solo Indy puede percibir. A medida que las manifestaciones paranormales se intensifican, el perro se convierte en el único protector de su humano, luchando por salvarlo de un mal que él no puede ver ni entender.

Lo que distingue a “Good Boy” de otras películas de terror es que el horror se explora por completo a través de la perspectiva canina. El director Leonberg logra sumergirnos en la experiencia de Indy, desde sus miedos y sus instintos protectores hasta sus pesadillas. Este enfoque no solo intensifica la sensación de tensión, sino que también crea una conexión emocional profunda con el protagonista peludo. Por esta razón, Indy ha recibido elogios de la crítica y fue premiado en el festival de cine SXSW de 2025.

Esta película no debe confundirse con el thriller noruego de 2022 del mismo nombre, que tiene una premisa completamente diferente. La nueva “Good Boy” es una carta de amor a la lealtad de los perros y un giro refrescante al género de casas embrujadas, prometiendo una historia de terror que te hará abrazar a tu mascota.

Reparto de “Good Boy”

Indy como Indy, el perro protagonista.

como Indy, el perro protagonista. Shane Jensen como Todd, el dueño de Indy.

como Todd, el dueño de Indy. Larry Fessenden como el abuelo de Todd.

como el abuelo de Todd. Arielle Friedman como la hermana de Todd.

Fecha de estreno

La película de terror “Good Boy” protagonizada por un perro tiene su fecha de estreno programada para el 3 de octubre de 2025 en cines de Estados Unidos.

Posteriormente, estará disponible en la plataforma de streaming Shudder en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha de estreno para cines o plataformas en América Latina.

Ficha técnica