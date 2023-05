A un mes de ser internado por una “complicación médica”, mientras se encontraba rodando la cinta “Back in Action”, el estado de salud de Jamie Foxx no es claro ni positivo.

En las últimas horas, una noticia proveniente de Radar Online copó las redes sociales rápidamente: “Se reporta que la familia de Jamie Foxx se está preparando para lo peor. El actor se encuentra en un estado delicado y podría empeorar”, dijeron. Sin embargo, medios estadounidenses no han hecho eco de este “rumor” y mantienen silencio.

Jamie Foxx, el 30 de marzo de 2023, durante el partido de cuartos de final masculino del Abierto de Miami entre Christopher Eubanks de los EE. UU. y Daniil Medvedev de Rusia. AFP / CHANDAN KHANNA

El inicio de todo

El pasado 11 de abril, Jamie Foxx fue hospitalizado por una complicación médica no especificada, pero su familia informó que estaba en recuperación. El actor, de 55 años, estuvo bajo observación en un centro médico en el estado de Georgia, donde trabajaba en el rodaje de una nueva película de Netflix.

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, sufrió ayer una complicación médica”, publicó en Instagram su hija Corinne Foxx.

“Por suerte, debido a la acción rápida y a los cuidados tomados, se encuentra en vías de recuperación”, agregó sin dar más detalles del mal que aqueja al actor. Fue también Radar Online, el medio que filtró que lo que sufrió Foxx fue un problema cerebral. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado la noticia.

Por su parte, el portal de noticias TMZ dijo que la condición de Foxx llegó a ser “lo suficientemente seria” como para que la familia lo llevara al hospital pero el actor estaba en capacidad de comunicarse, de acuerdo con una fuente anónima citada por el medio.





La emergencia médica no ocurrió en el set de “Back in Action”, una producción de Netflix protagonizada por Foxx y la actriz Cameron Diaz, dijo CNN. Hasta ese momento, AFP dijo que intentó comunicarse con los representantes del actor pero estos no respondieron.

Foxx saluda y agradece a fans

El pasado 4 de mayo, Foxx publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram: “¡Gracias por todo el amor! Me siento bendecido”, se decía el actor quien también agradeció a Nick Cain por su aparición como invitado en Beat Shazam durante la temporada, y agregó: “Nos vemos pronto”.

Beat Shazam, emitido en la cadena FOX, es un programa en el que el actor hace las veces de productor ejecutivo y presentador, mientras que su hija ejerce de DJ.

La reacción de sus amigos

El hermetismo en torno a la salud de Foxx es tal que casi no hay reacciones ni de familiares ni de los actores de Hollywood. Recientemente, Brandon T. Jackson, comediante y amigo del actor se refirió al estado del ganador del Oscar.

“Brandon le habló directamente a Jamie y le dijo: “Te amo. Mis oraciones están contigo y tu familia”... y de hecho se tomó un momento para orar frente a la cámara. Agregó que, como compañero comediante, quiere que la gente entienda el estilo de vida acelerado de la industria... algo que está empezando a asustarlo”, se lee en la edición del 4 de mayo de TMZ.

El medio en mención, ratifica que la dolencia de Jamie sigue siendo un misterio total y no se sabe a qué se enfrenta o qué la causó. Sin embargo, Brandon T. Jackson, señaló que es importante que los artistas se cuiden con dosis saludables de sueño.

Jamie Foxx y su hija Corinne Foxx durante la 26ª entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla en el Auditorio Shrine de Los Ángeles el 19 de enero de 2020. AFP / VALERIE MACON

Jamie Foxx ganó el Oscar a mejor actor por “Ray” (2004), así como el Globo de Oro y los premios del Sindicato de Actores, el BAFTA y el Critics Choice por esta misma cinta.





Ese año estuvo nominado igualmente al galardón de mejor actor de reparto por el filme “Collateral” en los premios de la Academia de Hollywood, los Globos de Oro y los BAFTA, pero no logró alzarse con el triunfo en ninguno de ellos.