Kim Soo-hyun, una de las figuras más reconocidas de la televisión coreana, está en el centro de una controversia tras las declaraciones de un canal de YouTube, que citó a familiares de la fallecida actriz Kim Sae-ron. Su familia aseguró que los jóvenes actores mantuvieron una relación desde 2015, cuando ella tenía 15 años. A medida que la información se difundía, la opinión pública exigió respuestas tanto del famoso actor de k-dramas.

Como consecuencia del escándalo, diversos proyectos y contratos publicitarios de Kim Soo-hyun están en peligro. La televisora MBC decidió editar su participación en el programa de variedades “Good Day”, mientras que varias marcas han comenzado a retirar su imagen de sus campañas promocionales.

La polémica también trajo una ola de comentarios en redes sociales y foros en línea, donde muchos espectadores han manifestado su decepción con el actor de “My Love from the Star” y “It’s Okay to Not Be Okay”. Entre otros comentarios, la agencia de representación del artista, Goldmedalist, emitió un comunicado tardío confirmando que el actor mantuvo una relación con la actriz, pero aclaró que ella tenía 19 años en ese momento.

Kim Soo-hyun, actor surcoreano.

Producciones en riesgo

Aunque el rodaje continúa, la incertidumbre en torno a la serie ha aumentado debido a la preocupación de patrocinadores y espectadores.

Marcas que han rescindido sus contratos

La marca de lujo italiana puso fin a su colaboración con el actor, quien era embajador desde diciembre. Dinto: La empresa de cosméticos con sede en Seúl canceló su contrato publicitario con Kim Soo-hyun.

La cadena de supermercados había renovado su contrato con Kim, pero decidió no incluirlo en su próxima campaña publicitaria. Tous Les Jours: La franquicia de panaderías eliminó todas las imágenes de Kim Soo-hyun de sus plataformas digitales.