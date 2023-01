“Los locos Addams” o “La familia Addams”, fue una serie de televisión creada en el año 1965 gracias a los cómics de Charles Addams pero cuando a este le dieron la propuesta de una adaptación televisiva, todavía no tenía en mente de quién sería Merlina o Wednesday, escogiendo así a la icónica Lisa Loring, actriz que acaba de fallecer a los 64 años de edad.

Según informó The Hollywood Reporter, Lisa, la actriz que daba la vida Wednesday Addams, falleció en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California), por complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta.

Lisa Loring fue la persona que le dio vida a la primera Merlina en la versión de la televisión del 65 pero también repitió el plato en el año 1977, cuando regresó a su enigmático papel en “Halloween with the New Addams Family”.

Ahora, en el 2022, Jenna Ortega es la persona encargada de portar el manto de Merlina Addams en la nueva adaptación de “Wednesday”, la cual ha sido la segunda más vista de la plataforma con más de 1020 millones de reproducciones.

Actrices que hicieron a Merlina Addams

Lisa Loring

Cindy Henderson

Cristina Ricci

Debi Derryberri

Nicole Fugere

Chloe Grace Moretz

Jenna Ortega

