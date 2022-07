El escenario es una fábrica abandonada en Inglaterra, pero por momentos brilla con la santidad de una iglesia: la luz natural entra oblicua sobre el amplio salón y el coro se hace escuchar con aires divinos. Allí en el medio están Nick Cave y el multiinstrumentista Warren Ellis, viejos cómplices que comienzan a ejecutar algunos temas de los discos “Ghosteen” y “Carnage” mientras la cámara que dirige el australiano Andrew Dominik los circunda en un ‘travelling’ de hipnótica coreografía.

La sencillez de esta puesta en escena, solo alterada por un sofisticado juego de iluminación y algunos efectos de transición, permite concentrarnos en el inmenso talento de Cave y de Ellis. Composiciones viscerales que adquieren su forma plena con las letras de un Cave cada vez más narrador que cantante, empecinado en recorrer temas como la muerte, el amor o la pura belleza del mundo.

En el 2016, Dominik y Cave habían trabajado juntos en el también excelente documental “One More Time With Feeling”, que escudriñaba el proceso artístico del músico tras la penosa muerte de su hijo de 15 años. Pero si esa era una película naturalmente más oscura, en la que el sentimiento de duelo se hacía sentir en los detalles mínimos, “This Much I Know To Be True” es muchísimo más diáfana y esperanzadora.

Porque por un lado Cave canta que “es largo el camino para encontrar la paz mental” –como expiando traumas a través de la música–, pero en su testimonio cotidiano es capaz de admitir ante cámaras su sanación. “Ahora soy mucho más feliz de lo que era antes”, confiesa, mientras permite que Dominik lo siga hasta su taller de cerámica (una afición que no le conocíamos) o lo acompañe a responder las preguntas que sus seguidores le envían, la mayoría de ellas marcadas por la aflicción y el desasosiego.

“This Much I Know To Be True” es fascinante por los motivos expuestos, pero sobre todo porque cumple con dos grandes cometidos: satisfacer al espectador gracias a la inobjetable maestría musical de Cave y Ellis, y servir de bálsamo emocional con su retrato de un artista que ha logrado reconectarse consigo mismo después de la tragedia.

CALIFICACIÓN

4 ESTRELLAS DE 5