“Misión: Imposible 7”, la franquicia cinematográfica protagonizada por Tom Cruise ya está disponible en los cines de Estados Unidos y Reino Unido desde el 10 de julio y este 13 de julio aterriza en los cines peruanos.

Después de los eventos de “Mission: Impossible – Rogue Nation” y “Mission: Impossible – Fallout”, Ethan Hunt y su equipo tienen la misión de rastrear una nueva arma aterradora que amenaza a toda la humanidad antes de que caiga en las manos equivocadas.

Pero cuando un nuevo y misterioso enemigo comience a acercarse a Ethan junto con peligrosos enemigos de su pasado, tendrá que considerar que nada es más importante que la misión en cuestión, ni siquiera las vidas de sus seres queridos, se lee en la sinopsis de “Misión imposible: sentencia mortal”.

¿De qué trata “Misión Imposible”?

La trama de Misión Imposible se centra en Ethan Hunt (Tom Cruise), quien es el único sobreviviente de una misión fallida. Como consecuencia, ahora deberá hacerse cargo de la FMI.

Dueño de destrezas físicas sorprendentes y de una inteligencia prodigiosa, Hunt tiene que investigar cada hecho para dar con los responsables de cada traición que tanto él como su equipo afrontan en cada entrega.

¿Quiénes conforman el reparto de “Misión Imposible”?

Misión Imposible tiene a Tom Cruise como estrella principal, pero también cuenta con un reparto de grandes nombres que aportan lo suyo. Sin duda los artistas que sobresalen, además del mencionado protagonista, son Ving Rhames como Luther Stickell y Simon Pegg como Benji Dunn.

Tom Cruise en Misión Imposible 2.

¿Dónde ver todas las películas de “Misión Imposible” en streaming?

Todas las películas de “Misión Imposible” se encuentran en el catálogo de Star+: “Misión Imposible”, “Misión: Imposible 2, “Misión: Imposible 3″, “Misión: Imposible - Protocolo fantasma”, “Misión: Imposible - Nación secreta” y “Misión: Imposible - Repercusión”.

¿Cuándo llega “Misión imposible: sentencia mortal”: al streaming?

Aún no hay fecha de estreno de “Misión Imposible 7 “ en el streaming pero si de calcular se trata, concluimos lo siguiente: Son tres meses los que pasan para que las cintas pasen del cine a este tipo de plataformas.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que Tom Cruise es un fuerte defensor de que sus películas resistan lo más que puedan en la pantalla grande, obviamente, si estas cuentan con el apoyo del público, “Misión imposible: sentencia mortal” debería estar llegando al streaming, quizás en 6 meses. Tal y como ocurrió con Top Gun: Maverick, cinta que recaudó US$ 1,495,696,292 en el mundo.

Todavía es pronto para tener las cifras semanales sobre la mesa pero según Deadline Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One ha ganado entre US$ 6 y US$ 7 millones en avances de taquilla y se espera que supere los 90 millones en su primera semana.

Teniendo en cuenta las opiniones positivas que la acompañan y a lo positivo que pinta su paso por los cines, la cinta de Tom Cruise debería estar llegando al streaming en diciembre.

DATO

“Mission: Impossible – Dead Reckoning” será la primera de las dos películas de Tom Cruise como Ethan Hunt.

