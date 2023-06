La nueva película “Misión: Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1″ (en español) se estrena en los cines de todo el mundo a mediados de julio. La cinta protagonizada por Tom Cruise tiene grandes incorporaciones para esta nueva entrega de la saga, entre las cuales se ubica la actriz canadiense Pom Klementieff.

La actriz conocida por interpretar a Mantis en “Guardianes de la Galaxia” del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) fue anunciada como una de las villanas para este filme dirigido por Christopher McQuarrie. ¿Qué reveló Klementieff sobre el rodaje de “Misión: Imposible 7″? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Qué dijo Pom Klementieff sobre la ‘patada’ de Tom Cruise?

Faltan pocos días para el estreno de la séptima entrega de “Misión: Imposible”, y una de las integrantes del elenco ha revelado detalles pocos conocidos sobre el rodaje. La actriz Pom Klementieff reveló a Entertainment Weekly que interpreta a una rebelde, hábil, solitaria y peligrosa asesina llamada Paris que se enfrenta a Ethan Hunt.

Una de las escenas de “Misión: Imposible 7″ requería que el personaje de Tom Cruise pateara en el estómago al de Klementieff durante una secuencia de pelea. Sin embargo, el protagonista se negó a hacerlo, pese a la súplica de la propia actriz. “Seguí diciéndole que me pateara aquí (en el estómago). Pero él estaba como ‘No, no, no, no, no (lo haría)’”, puntualizó.

Pom Klementieff. / FILIPPO MONTEFORTE

¿Cuándo se estrena “Misión: Imposible 7″?

La nueva entrega de la saga ““Misión: Imposible” protagonizada por Tom Cruise llegará a las salas de cine el próximo jueves 13 de julio en Latinoamérica.

¿Dónde ver en streaming toda la saga de “Misión imposible”?

Título Plataforma de streaming “Misión: Imposible” (1996) Star+ y HBO Max “Misión: Imposible 2” (2000) Star+ y HBO Max “Misión: Imposible 3” (2006) Star+ y HBO Max “Misión: Imposible - Protocolo Fantasma” (2011) Star+, HBO Max y Netflix “Misión: Imposible - Nación Secreta” (2015) Star+, HBO Max y Netflix “Misión: Imposible - Repercusión” (2018) Star+, HBO Max y Netflix

"Misión: Imposible - Repercusión" / Photo Credit: Chiabella James

¿De qué trata “Misión: Imposible 7″?

“Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: Localizar una nueva y aterradora arma que amenaza a toda la humanidad antes de que caiga en las manos equivocadas. Con el control del futuro y el destino del mundo en juego, y fuerzas oscuras del pasado de Ethan acercándose, comienza una carrera mortal alrededor del globo. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede importar más que su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan”, cita la sinopsis oficial de “Misión: Imposible 7″.

Mira el tráiler de “Misión: Imposible 7″

¿Quiénes conforman el elenco de “Misión: Imposible 7″?

La película dirigida por Christopher McQuarrie tiene en el papel protagónico a Tom Cruise como Ethan Hunt; mientras que Simon Pegg y Ving Rhames lo acompañan como coprotagonistas.

Esta es la lista completa de actores que conforman el cast de “Misión: Imposible 7″:

Tom Cruise como Ethan Hunt

/ Paramount Pictures

Simon Pegg como Benji Dunn

Ving Rhames como Luther Stickell

Rebecca Ferguson como Ilsa Faust

Vanessa Kirby como Alanna Mitsopolis / White Widow

Henry Czerny como Eugene Kittridge

Angela Bassett como Erika Sloane

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO