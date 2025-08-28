“Pachacútec. La escuela improbable”: dónde ver documental sobre el éxito de la escuela gastronómica de Ventanilla

“Mi meta era ser el mejor en la escuela. Me decían el Ferran Adrià de Pachacútec”, dice el chef Alan Larrea, dueño de la cebichería Percado, en el documental “Pachacútec. La escuela improbable” del cineasta peruano Mariano Carranza que ya se puede ver en streaming vía YouTube.

Su historia de vida y la de Gerson Atalaya, chef del restaurante vanguardista Kay en Luxemburgo, y Jhosmary Cáceres, jefa de pastelería de La Mar en San Francisco, EE.UU., son los hilos conductores para conocer cómo una escuela de cocina afincada en el desierto de Ventanilla desde hace 21 años ha podido cambiar las vidas de jóvenes de bajos recursos.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

¿Dónde ver?

El documental “Pachacútec. La escuela improbable” se estrenó en 2023 en la edición 71 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (España). Está disponible para ver en YouTube desde el 25 de agosto del 2025 en el canal oficial de Acurio International en este enlace oficial:

Para las entrevistas y grabaciones de este documental, Carranza y su equipo viajaron a Lima, Luxemburgo, Barcelona, Girona y San Francisco.

Mariano Carranza ha realizado los documentales “Was Punk Rock Born in Peru?”, “From Psycho Killer to Painter” y “Peru’s DVD Pirates Have Exquisite Taste”, entre otros.

El cineasta Mariano Carranza nació en lima y a los 18 años se fue a estudiar cine a Nueva York. Trabajó en medios como Vice y CNN. / Luis Fabini

¿Qué muestra el documental?

“Este documental cuenta un lado de la comida que no se cuenta tanto. En general y en el Perú se le da mucha atención a las personalidades del mundo culinario, el culto al chef, que está bien, pero siento que hacen falta espacios en los cuales se aborden estos temas igual de importantes. Vemos la comida como glamorosa o en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, y nos olvidamos de que la comida puede ser un arma social muy poderosa”, reflexiona Carranza. El cineasta recibió el encargo de realizar esta producción del mismo Gastón Acurio, gestor de la Fundación Pachacútec.

Carranza cuenta que hace unos meses leyó un mensaje de Acurio en su Instagram. No lo creía, pensó que era una broma. Recientemente, se había estrenado en Netflix el capítulo de Miami que había dirigido para el programa “Street Food: USA” y Acurio lo había visto: “Me felicitó por el documental de Netflix de comida callejera. Me dijo que hacía tiempo quería escribirme porque quería hacer un documental sobre la escuela de cocina Pachacútec. Me contó la historia y así comenzó. En el último año, hemos trabajado en esto y es una historia bastante bonita e inspiradora”, explica. A través de “Pachacútec. La escuela improbable” se puede ver cómo la cocina en el Perú es una fuerza de cambio para quienes quieren cumplir sus sueños. “Muestra el poder transformador de la gastronomía”, afirma el cineasta.

Cocinando ilusiones

Se han entrevistado a más de 30 exalumnos de la escuela, gente muy talentosa de todas partes del Perú y el mundo. Por ello, seleccionar solo a Larrea, Atalaya y Cáceres fue difícil, pero sus testimonios grafican perfectamente el espíritu del documental: demostrar que hace falta al menos una oportunidad para sobresalir y que las metas sí se pueden cumplir con trabajo y disciplina.

Jhosmary Cáceres relata su historia como exalumna de la Fundación Pachacútec y cómo llegó a trabajar en La Mar de San Francisco, USA, donde vive actualmente. / Cortesía Mariano Carranza

Así lo relata Larrea quien hace muchos años pensaba que la cocina era solo para las mujeres: “Cuando veo todo lleno [su cebichería Percado], pienso que lo logré. Me siento feliz”. O Jhosmary Cáceres, quien afirma sobre Pachacútec en el documental: “Me cambió a mí misma, ahí me dieron el poder de cambiar mi vida”. Y Atalaya, cuya personalidad rebelde no tuvo que cambiar sino, por el contrario, la trasladó a su estilo de cocina. “Es una escuela donde se cumplen los sueños”.

La de ellos, como la de cientos de egresados, es una realidad que se cocina día a día con esfuerzo, logros y mucha sazón.