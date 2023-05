“Cocomelon” es un éxito infantil en Youtube, servicio en el que tiene cerca de 2 mil millones de visualizaciones al mes. Hoy se encuentra en Netflix y Prime Video ‘Kids’. Al igual que el universo animado de Disney y otras series originales para niños, como “Dino Dana” y “Do, Re & Mi”, este programa se suma al bolsón de contenido para menores de edad que educa y divierte. Por un lado, los padres están felices de tener producciones como estas que ayudan en el aprendizaje de sus hijos, pero poro otro siempre está presente la preocupación de tener expuestos a los más pequeños de la casa a otra clase de series y películas no aptas para su edad y que pueden aparecer sin ser buscadas entre las opciones de contenido.

En un primer intento por entender la mecánica de búsqueda de los niños (más o menos entre 5 y 11 años de edad), preguntamos a dos padres y sus hijos sobre sus preferencias de entretenimiento en los ratos libres, cuando no están en la escuela, practicando un deporte o pasando tiempo en familia. Las palabras que más se mencionaron fueron Netflix, Disney+, Youtube y HBO Max. ¿Por qué será? Sucede que, en los últimos años, estos servicios se han convertido en aliados de los padres para sumergirse en el mundo de sus hijos. ¡Qué mejor manera de hacerlo que viendo juntos una serie como “Boruto” o una película de Marvel!

Renato, el niño de 5 años que conversó con Saltar Intro, está obsesionado con “Cars”, “Thomas and friends”, “Numberblocks”, “Masha y el oso” y “Grizzy y los lemmings”. En todos los casos, se trata de series que estimulan las inteligencias musicales y cognitivas, y que están disponibles en plataformas de pago, pero al mismo tiempo de forma gratuita y en baja resolución en Youtube.

Nuestro segundo entrevistado, Paolo, de 11 años, prefería películas y series como “Avengers: End Game”, “Naruto” o “Trollhunters”. Debido a que se encuentra en una edad que raspa la adolescencia, el niño puede comprender historias con clasificación de 10+ y 13+, usualmente, con algunas escenas de violencia y sutilezas sobre el amor de pareja y el género.

Filtros parentales

En general, Julio y Michael, padres de Renato y Paolo, prefieren utilizar la versión ‘Kids’ de las plataformas de streaming. Sin duda, es difícil tener que filtrar todos los contenidos adecuados para el tipo de enseñanza que los padres quieren impartir a sus hijos. Por eso, el portal infantil donde todo es apto para público en general siempre será lo más práctico de usar en la rutina. ¿Pero qué pasa cuando los hijos quieren migrar o buscan otras opciones en los dispositivos?

En un estudio de la Universidad de Zaragoza “El laberinto de las plataformas VOD”, se concluye que las únicas plataformas con un control parental aceptable son Netflix, Disney Plus y Prime Video. HBO Max y Crunchyroll, aunque contienen lo mejor de DC Universe y miles de series de animes (Asia), no son las plataformas más requeridas por los padres en cuestión de filtros para menores de edad (bloqueos, contraseñas, limitaciones de tiempo, etc.).

Control parental en Netflix

En la opción “Administrar perfiles” de Netflix, se puede configurar que un perfil tenga contenido apto para TODOS, 7+, 10+, 13+, 16+ o 18+. Cada padre elige el límite de edad para que los títulos en el catálogo sean visibles o invisibles para sus hijos.

Además, es posible restringir series y películas tan solo escribiendo los nombres específicos. Por ejemplo, si el padre no desea que aparezca “el universo de Stranger Things” o “One Piece (por año de estreno)”, es posible guardar esa configuración.

Existen las mismas opciones de restricción en la versión de Netflix Kids, pero solo en una configuración de hasta 7+.

En la opción de configuración “Perfiles y controles parentales”, se puede bloquear un perfil con una clave de 4 dígitos. Sin embargo, la plataforma tiene el defecto de que, en algunos navegadores, los perfiles bloqueados se abren automáticamente.

También se puede activar o desactivar la reproducción automática de los avances de video estilo ‘teaser’ que aparecen en la página de inicio de Netflix para promocionar el contenido. Esta opción se encuentra en “Administrar perfiles” e inhabilitar “Reproducir automáticamente los avances”.

Por último, se puede acceder al historial de visualización de un perfil en la misma casilla de “Perfiles y controles parentales” y después “Actividad de visualización”, “Mostrar más”. Incluso, está la opción de “Descargar todo” en una hoja de cálculo (formato de archivo CSV).

Disney Plus

En definitiva, Disney es una plataforma con títulos en versión de animaciones y apto para públicos infantiles en su mayoría. Por lo mismo, no existe un perfil como ‘Disney Kids’. Pero, en “Editar perfil”, los padres encuentran opciones específicas de control parental. La primera es la selección de “Clasificación por edades” (0+, 7+, 10+, 12+, 13+, 14+), donde se puede elegir qué contenidos estarán disponibles en el portal.

En el mismo apartado de clasificación de edad, está la opción de “PIN de perfil”. Sirve para poner una contraseña a cada perfil. En la opción “Protección perfil infantil”, se puede restringir la creación de un perfil.

En todos los casos, Disney siempre pedirá colocar la contraseña de la cuenta general.

Prime Video

En Prime Video Kids, el niño tiene algunos contenidos ‘Amazon Originals’, aunque la mayoría son programas conocidos. En su mayoría, se trata de títulos aptos para todo público y hasta los 7 años o más. En “Editar perfiles”, existe la opción “PIN de la cuenta y bloqueos”, donde se puede agregar una contraseña de 5 dígitos por perfil y es posible restringir el acceso, así como la creación o eliminación de un nuevo perfil.

Además, hay la opción de “PIN de la cuenta de Prime Video” para poner una clave y limitar las compras online.

Por otro lado, en la ruta “Cuenta y configuración” y “Restricciones”, se puede elegir la clasificación de edad (TODOS, 7+, 13+, 16+, 18+) para el contenido de la cuenta, pero lo malo es que se aplica para todos los perfiles sin excepciones. Es posible seleccionar esta opción en cinco diferentes tipos de dispositivos (todos los compatibles, Echo Show 5, iPhone, web compatibles, reproductor de streaming, televisor, entre otros donde esté abierta la sesión).

En HBO Max y Crunchyroll

En “Cambiar de perfil”, HBO Max permite crear un perfil infantil y pregunta el año de nacimiento para personalizar el contenido en base a la edad. Después, está la opción para elegir la clasificación máxima de edades que seleccionará los títulos en el portal.

En “Administrar perfiles” de HBO Max, es posible cambiar la edad del niño conforme vaya creciendo y agregar un PIN para que su hijo no salga de la sesión y quiera ingresar a otro perfil. La plataforma avisa que, cuando hay viajes a otras regiones, el sistema bota los títulos con la clasificación de edad local.

Crunchyroll (versión de Nintendo Switch) agrega la opción de “Control Parental” en su configuración para establecer el “Nivel de restricción en Niño y Preadolescente”.

En la versión web de Crunchyroll, hay dos opciones que se pueden desactivar si un menor está usando la cuenta: “Contenido para adultos” y “Manga con contenido para adultos” para avisar que el usuario es mayor de 18 años. En el contenido de la plataforma, existe también mucha censura en los animes con escenas explícitas que puedan llegar a los ojos de los menores de edad.

En Youtube y Google

Al rescate de los padres, Google Family Link y Youtube Kids contienen restricciones parentales que abarcan diferentes páginas, por ejemplo, las plataformas de streaming donde está navegando su hijo o hija.

En la aplicación Google Family Link , los padres pueden establecer límites de tiempo de uso de aplicaciones y una hora para dormir. Funciona en dispositivos móviles o tabletas, y su interfaz es muy didáctica. La primera parte sirve para crear una cuenta de Google al pequeño y lo siguiente es que la configuración permitirá hacer un seguimiento del niño durante su uso del internet; en ese sentido, “Bloquear dispositivos de forma remota” o “Restringir contenido”, según se especifica en las configuraciones.

Youtube es la página web con más videos en el mundo y donde se puede encontrar desde youtubers de cine y series con lenguaje inapropiado para menores de edad hasta pornografía. Pero Youtube Kids es una extensión interesante con la misma mecánica que HBO Max y donde se puede crear un perfil de acuerdo a la fecha de nacimiento del niño. El padre puede seleccionar la configuración deseada según tres opciones: “niños de preescolar hasta 4 años”, “niños pequeños entre 5 y 8 años” y “niños mayores entre 9 y 12 años”.

De igual modo, Youtube proporciona una guía de funciones para padres, muy didáctica, con la intención de que haya mayor control de los videos que está viendo el menor en streaming. Asimismo, se puede crear una contraseña personalizada para acceder a la configuración parental. En este portal, también hay una opción para “Borrar el historial de reproducciones”. Sin embargo, el problema es que Youtube Kids está disponible desde el buscador de Google y el padre siempre tendrá que colocar la cuenta a su hijo de forma manual, lo cual también conlleva un sentido de confianza cuando no está observando su actividad.

¿Qué opinan los psicólogos de los filtros parentales?

Según los psicólogos clínicos Daniel Trujillo y Mary Castro, la mente de la mayoría de niños (5-11 años) no presta mucha atención a la complejidad de la trama de una historia, porque para ellos son más atractivas aquellas situaciones de acción, un diálogo gracioso u otro detalle específico. La mayoría de veces, los pequeños repiten el comportamiento de sus personajes favoritos o se preguntan por las cosas que no entienden.

Ambos especialistas coinciden en que cada niño reacciona diferente al contenido que consume, pero también señalan que las restricciones parentales en plataformas de streaming no pueden ser una solución independiente de un espacio de comunicación entre padres e hijos. Es decir, esas conversaciones donde se habla de lo que el niño observa en las series y películas es un momento en el cual el papá o la mamá se está involucrando en el mundo infantil de su hijo. Es algo clave para fortalecer su relación.

"Así como nos preocupamos por que nuestro hijo(a) pueda comer o estar bien de salud, también tenemos que darnos el tiempo de ver qué plataformas o enlaces está visitando en internet” Mary Castro , psicóloga especialista en niños y adolescentes de la Clínica Ricardo Palma

“Si bien muchos títulos vienen con la sigla de apto para 14, 15 o 18 años, es importante que el padre se dé el tiempo de ver el contenido o averiguar de qué se trata la película”, agrega Mary Castro.

Pueden haber reparos de los padres para contenidos con altos niveles de violencia, donde se vea sangre y piruetas arriesgadas, tanto como representaciones de romances diversos, como bisexuales y homosexuales, algo que Disney Plus está incluyendo sutilmente en sus historias infantiles. “Si el niño pregunta, se le podría responder que las acciones de algunos personajes son conductas que hacen las personas adultas. Habría que preguntarle qué es lo que está entendiendo de eso. Según eso, se le orienta”, comenta.

Por su parte, el psicoterapeuta de niños y adolescentes, Daniel Trujillo, recomienda tener mucho cuidado con el contenido que ven los menores de edad que están pasando por situaciones complicadas, como las consecuencias del déficit de atención, los problemas de ansiedad, la hiperactividad, la separación de los padres, entre otras situaciones que podrían predisponer a los pequeños hacia estigmas, cuando ven ciertas situaciones en las películas o series.

"Como padres, siempre hay que ver qué tan conveniente es un tipo de contenido para los niños, siempre observándolos y no juzgándolos. Es súper importante. Si prohibimos o cortamos de frente, sin un diálogo previo, la actitud del niño puede ser mucho más complicada y probablemente dé la contra" Daniel Trujillo Psicoterapeuta de niños y adolescentes

El perfil de ‘Prime Video Kids’ cuenta con títulos para menores de 5 o 10 años con un tono educativo, por ejemplo, “Do, Re & Mi”, “Creative Galaxy” o “Dino Dana”. Sin embargo, en plataformas como HBO Max, hay animaciones que pueden parecer infantiles, como “Harley Quinn”, pero sus clasificaciones rondan los 16+ o 18+. Según un estudio doctoral sobre “la contribución de las serie juveniles de televisión a la formación de la identidad en la adolescencia”, los niños están expuestos a los cambios de personalidad de los personajes y sus conductas pueden marcar un punto de referencia para ellos.

De acuerdo con los especialistas, los niños tienen la costumbre de hablar con sus amigos de las series y películas. Muchas veces, por estar de moda, insisten en ver un tipo de contenido. El caso de Michael y su hijo Paolo es interesante, porque el padre cuenta con un grupo de Whatsapp con los padres de familia del colegio, donde siempre se está comentando qué ven sus hijos en streaming.

“Si entramos en un tema complejo y mucho más debatible, pues he tenido pacientes que ven los ‘Juegos del calamar’ o ‘Merlina’, cuando son series aptas para mayores de edad. En ese caso, los padres no tenían tiempo de conversar con sus hijos y esto lo tratábamos en terapia. Lamentablemente, estamos a ese nivel”, comenta Daniel Trujillo.

