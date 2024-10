Una serie de estilo criminal ambientada en los años ochenta se alista para llegar a las pantallas de América Latina. Se trata de “Joan”, que tiene como protagonista a Sophie Turner, actriz británica que ganó fama y reconocimiento mundial por su interpretación de Sansa Stark en “Game of Thrones”.

La producción se estrenó en el Reino Unido en septiembre del 2024, pero finalmente tiene los detalles oficiales para su llegada a países como Perú, Colombia, Argentina, entre otros.

“Joan” ha recibido críticas positivas tanto del público como de la prensa. La ‘showrunner’ a cargo del proyecto es la también guionista Anna Symon (”The Essex Serpent”, “Mrs. Wilson”) y cuenta con el realizador ganador del BAFTA Richard Laxton (”Bodies, Accused”) como director.

“Joan” es una serie de edición limitada que se centra en la vida de Joan Hannington, la ladrona de joyas más famosa de Inglaterra, quien era considerada “la madrina del mundo criminal” en la década del 80. Aquí todos los detalles.

Sinopsis

La miniserie “Joan” se basa en el libro de memorias escrito por la propia Joan Hannington que llevó por título “I Am What I Am: The True Story of Britain’s Most Notorious Jewel Thief” (”Soy lo que soy: la verdadera historia de la ladrona más famosa de Gran Bretaña”).

Sophie Turner en el set de "Joan". / SUSIE ALLNUTT

La producción está compuesta por seis episodios que muestran la transformación de esa mujer que deja su vida de ama de casa para adentrarse en actividades criminales.

“El objetivo de Joan Hannington era recuperar a su hija, quien se encontraba con servicios sociales, y con el paso del tiempo fue advirtiendo que tenía la habilidad suficiente para tomar otras identidades y navegar en el mundo criminal con mucha astucia y determinación, en plena crisis con su esposo, un criminal con el que tuvo un vínculo caótico”, se indica en la sinopsis oficial de “Joan”.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son todos los talentos que participan de la serie:

Sophie Turner

Frank Dillane

Laura Aikman

Gershwyn Eustache Jnr

Kirsty J. Curtis

Nick Blood

Alex Blake

Tomi May

Fecha de estreno

“Joan” fue producida por Snowed-In Productions for ITV, UK en asociación con The CW, US y All3Media International. La plataforma Universal+ confirmó que en América Latina tendrán “Joan” en su catálogo en una fecha “por anunciar” “pronto”.

Poster de "Joan".