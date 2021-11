Conforme a los criterios de Saber más

Es una bebida artesanal hecha de las piñas del agave, que crece en las Cordilleras Negra y Blanca del Callejón de Huaylas que tras años de investigación y desarrollo nació hace 30 años. Este destilado premium artesanal 100% peruano que hoy se puede encontrar en importantes restaurantes y barras de Lima ha sido aclamado por los jueces más experimentados en destilados del mundo, nos cuenta Marco Suárez, Fundador de Aqará.

Marco menciona que “El perfil de Aqará destaca por sus aromas a hierbas y arbustos andinos, y recrea sabores que evocan a frutos madurados en la misma planta, vale decir, no es tequila, no es mezcal, al tener el ‘terroir’ de Perú, del Callejón de Huaylas”.

Escondida en los andes peruanos, entre la cordillera negra y la cordillera blanca, se encuentra Caraz, la tierra madre donde nace Aqará. Es una tierra fértil, colosal e imponente, regada solo por lluvias andinas, de suelos ricos y naturales, de los que emergen sabores únicos.

Desde la tierra de agaves a 2,256 metros de altura, los acuna las cordilleras y los alimenta las aguas de los glaciares de la cadena tropical más alta del mundo. El agave ha formado parte del paisaje natural de los Andes por miles de años, creciendo en suelos, alturas y lugares donde pocas plantas podrían sobrevivir.

Rústico, fuerte e incontenible, incluso dando nombre a un pueblo es considerado “mala hierba perenne”. El agave ha esperado dormido a que su gente descubra el tesoro que posee en sus entrañas. Así es este el agave, cosechado antes de su única floración, antes de su retorno a la tierra, cambiando su destino, convirtiéndolo en un destilado que le rinde homenaje más allá de cualquier frontera.

A nivel internacional vale la pena destacar que Perú sigue cosechando grandes reconocimientos, posicionando desde más de una década a nuestra variada gastronomía y en los últimos años a nuestros destilados, que están dejando por lo alto el nombre del país.

Compitiendo con las mejores marcas y destilerías del mundo, Aqará, el destilado de agave de los Andes acaba de ganar doble medalla de oro en su versión Reposado y ser elegido ‘El mejor de los mejores’ (Best of Class) en la categoría ‘Otros destilados de agave’ (All other agave spirits), en el Concurso Mundial de Vinos y Espirituosos de Nueva York de este año (NYWSCOMP 2021)

Las botellas de Aqará tienen el agua recién fusionada de glaciares que alimentan la laguna de Parón, apenas a 30 km de su planta destiladora. Llevan el agua de nieves y tormentas andinas, cargadas de vida y fuerza natural. Magia y frescura de las aguas turquesas de la laguna más grande del Parque Nacional Huascarán.

Puesto a descansar por cuatro meses en barricas de roble americano de primer uso y luego de que los ángeles obren y tomen su parte, se obtiene AQARÁ Reposado. Descubre el sabor de lo salvaje y lo sofisticado balanceados en perfecta armonía. Experimenta un viejo sabor con nuevos aromas, nuevas sensaciones.

Vista: Presenta un color dorado oscuro.

Olfato: Notas vegetales delicadas, van dando paso a los tostados, vainilla, chocolate y tabaco.

Gusto: Intenso, envuelve toda la boca con el sabor del agave, es robusto y muy complejo.

Maridaje: Es un digestivo maravilloso y también perfecto para elaborar coctelería premium, me viene bien con frutos secos y deshidratados, así como quesos azules y maduros.

EL DATO

AQARÁ AGAVE DE LOS ANDES REPOSADO

PAIS: Perú

REGION: Caraz

MATERIA PRIMA: Agave

PRECIO: S/. 160.00 soles

CONTACTO: www.aqara.pe