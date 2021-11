Conforme a los criterios de Saber más

Es una bodega familiar y una de las primeras que se fundaron en la D.O. Ribera del Duero. Fue creada por Gregorio García Álvarez en 1984 en el pequeño pueblo burgalés Gumiel de Mercado, situado a 16km al noroeste de Aranda de Duero, en el corazón de la Ribera del Duero, España. Esta entrevista es a Carolina García, propietaria de la bodega junto a su hermana Yolanda.

¿Cuál es la historia de la bodega?

Fundada en 1984 nuestro objetivo siempre fue ser el ¨Vega Sicilia del siglo XXI¨ así que nos pusimos manos a la obra y compramos tierra, con la filosofía de no pedir más a la tierra de lo que la tierra de forma natural nos puede dar, así pues, tenemos una plantación hoy en día de 150 hectáreas de viñedos, todas ellas ecológicas, sin uso de fertilizantes, sin riego y con un rendimiento muy bajo por hectárea.

¿Cómo describes el funcionamiento de la bodega?

Es básicamente ecológica, nosotros creemos mucho en el gasto de energía cero, en el respeto a la tierra, entonces es una bodega excavada dentro de las montañas donde los parámetros de temperatura y humedad son siempre regularmente los mismos sin uso de energía, siempre apelando a la ecología.

¿Cómo es el lugar donde están ubicados?

La ubicación de Valduero es muy especial porque es el punto más alto de Ribera del Duero, es lo que los críticos llaman ¨el triángulo dorado¨ es donde más calidad de uva hay.

¿Qué es lo que desean transmitir al consumidor?

Deseamos transmitir al consumidor que cada botella de Valduero tiene que ser una especial y artesana pieza de arte, queremos que cada botella suponga para el consumidor una experiencia, una verdadera fiesta, un deleite para los sentidos.

¿Diferencias de Valduero versus el resto?

Lo más importante es que Valduero es una bodega que respeta la tierra, tiene rendimientos muy bajos y crianza realmente artesanales.

¿Cuáles son los reconocimientos más importantes que ha tenido la bodega?

Valduero 12 años ha sido nombrado el segundo por coleccionistas entre los 7 magníficos en Fine, en el icono de absoluto lujo de centro de Europa y el cuarto por los críticos, rodeado por vinos de la talla de Petrus, Romanee Conti y otros grandes del mundo. Esto ha sido una gran satisfacción

Valduero 6 años, ¿qué tiene de especial ese vino?

Es un vino muy especial, a mi me gusta llamarlo ¨el channel N 6¨ es un verdadero perfume para los sentidos, en un área donde los vinos no suelen tener una riqueza aromática, sin embargo, este vino es un frasco de perfume y se debe a los 3 años criado en robles de altísima calidad de más de 4 diferentes orígenes, junto a 3 años de crianza en botella. Reciénteme ha conseguido el premio a mejor vino del mundo en la revista inglesa Decanter, donde solo catan master of wine, sacó 97 puntos.

Vista: Color rojo intenso con bordes violáceos.

Olfato: aromas de toffee y recuerdos de madera de cedro, junto a fruta madura, donde destaca el casis y la frambuesa. Chocolate, especias y un dejo floral muy delicado.

Gusto: Complejo en boca, es un vino completo. Amplio, carnoso y envolvente. Se abre en boca con un retrogusto muy persistente. Memorable por su elegancia y potencia.

Maridaje: Un vino perfecto para un guiso de carne o un chancho a la caja china, con los quesos manchegos es una delicia y le va súper bien al cordero y pato.

EL DATO

VALDUERO 6 AÑOS

PAIS: España

REGION: Ribera del Duero

MATERIA PRIMA: 100% Tempranillo

PRECIO: S/. 400.00 soles

CONTACTO: guidomartin.benza@toptrade.com.pe