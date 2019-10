Quienes amen de verdad los libros, no solo tendrán siempre uno a la mano, ya sea en la mochila, la cartera o bajo el brazo, sino que además se esmerarán en darles a estos la mejor vida posible: nada de esquinitas dobladas, portadas rajadas y menos aún manchas indeseadas en sus páginas. Gracias a sus hermosos modelos y diseños, que pasan por temáticas referidas a tus novelas, comics y hasta mangas favoritos, lo que podría haber nacido con un fin únicamente utilitario (el de proteger a nuestros adorados libros de cualquier accidente), se ha convertido hoy en un producto deseado por todo buen amante de la lectura: las fundas para libros.





Las fundas de Harry Potter son las favoritas entre los usuarios.

Estas hermosas fundas, que vienen en varios tamaños, nacieron hace algunos pocos años en Europa, donde hasta podríamos decir que se pusieron “de moda”. Quienes las usan señalan que no solo protegen sus libros sino que además dan una nueva experiencia de lectura a sus usuarios, al punto que no volverás a imaginar salir de casa sin tu funda. Ah, y si eres lector digital, también podrás encontrar una hermosa funda para tu Kindle.

“Yo tengo una funda que es mi favorita y la llevo a todos lados. Es parte de mi día a día. Una vez que las comienzas a usar, cambia tu experiencia lectora y no vas a salir de casa sin tener tu funda para libros o tu funda para Kindle porque se vuelven parte de la experiencia. Yo lo uso de todas maneras, de hecho al ser lectora, trato que todos los productos de la marca sean productos que yo me moriría por conseguir, que yo misma compraría como lectora”, nos cuenta Yi Li. Kung, conocida booktuber peruana y creadora del canal de Youtube “Cuando leo, me enamoro”, quien a fines del año pasado abrió su tienda Bibliofilia Store, pensada para los amantes de los libros, como ella y su esposo.

Las fundas vienen en tres tamaños. El tamaño mediano, en la foto, te permite llevar un libro tamaño estándar.

Esto lo cuenta la misma Yi Li: Desde que abrimos Bibliofilia, sabíamos que queríamos dirigirnos a gente que amara la lectura tanto como nosotros y por tanto, queríamos crear productos que mejoraran la experiencia lectora. Mi esposo y yo somos lectores empedernidos por lo que somos conscientes del miedo que muchos lectores pueden tener al sacar sus libros a la calle y es ahí donde entran las fundas para libros, que se convierten en sus aliados perfectos en la misión de protegerlos. Y además, con los diseños que mas guste al usuario”, dice.

Estas hermosas fundas, absolutamente in en el mundo de los lectores empedernidos, son de diferentes tamaños, modelos y materiales, pero lo que tienen en común todas es que tienen tres capas protectoras: una tela exterior, una capa de relleno y un forro protector. Actualmente, en el mercado peruano se puede encontrar en tres tamaños: el tamaño Kindle, que es ideal para los lectores digitales; el tamaño mediano, pensado para libros de bolsillo o no muy altos, y el tamaño grande, donde caben perfectamente las ediciones antiguas de Juego de Tronos o libros gruesos y altos de mas de mil páginas. Este modelo es ideal también para quienes leen dos libros a la vez o quienes llevan también una agenda.

Desde Harry Potter hasta Sherlock Holmes, tú puedes elegir el diseño con la temática que mas te guste.

“Las fundas que tenemos mas que nada están inspiradas en libros, en mangas , en comics. Todo lo que engloba a los lectores, aunque también tenemos algunos estampados estándar, como flores o pajaritos. Los modelos favoritos son todos los de Harry Potter y el Principito. En realidad, cualquier producto que esté inspirado en ellos sin duda se va a convertir en el favorito de los clientes”, afirma Yi Li.

En Lima, hay varias tiendas que cuentan ya con estas bellas y útiles fundas. Bibliofilia Store, de Yi Li Kung, es una de ellas y está ubicada en la avenida Nicolás de Piérola 1334, interior 240, Cercado de Lima. También puedes ubicarla por sus redes sociales: Instagram y Facebook: Bibliofilia Store. Los precios van desde los 22 soles.