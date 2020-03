Estilo







Si quieres hacer ejercicios en casa y no sabes cómo, estas son 10 cuentas de IG para seguir y ponerse en forma Hacer deporte desde el hogar ya no es una excusa. Durante estos días, entrenadores de diferentes ámbitos están publicando clases de manera gratuita, siempre teniendo en claro que sus rutinas puedan ser hechas en espacios reducidos como es la casa. Si no haces deporte, este es tu momento de empezar: prueba las diferentes clases y así podrás descubrir cuál es la página que más te gusta.