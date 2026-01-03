Escucha la noticia
El cambio es parte esencial de la vida. Sin embargo, nos asusta. Incluso si lo deseamos, nos genera ansiedad. ¿Por qué? Porque el cambio significa soltar lo conocido. Dejar atrás certezas, hábitos, identidades. Nuestra mente busca seguridad, patrones que nos den la ilusión de control.
Pero la paradoja es que resistir el cambio no nos protege. Nos limita. Nos vuelve rígidos, frágiles. El cambio siempre llega, y negarlo solo alarga el sufrimiento.
En KO decimos que entrenar para la vida es entrenar para el cambio. Es aprender a ver el cambio no como amenaza, sino como evolución. Cada transición es una oportunidad de conocernos más, de reinventarnos.
Para superar el miedo al cambio, hay que practicar la apertura. Cultivar la curiosidad. Recordar que nada vivo permanece igual.
El cambio no es el enemigo. Es el motor del crecimiento.
