De todo lo bueno que mi hermana me ha dado en esta vida, lo más valioso, preciado e inagotable son sus hijos. No solo tengo un sobrino, sino cuatro; tres niños maravillosos y una niña excepcional. Nuevamente estamos conviviendo juntos, gracias a una de las decisiones más inteligentes que hayamos tomado a nivel familiar.

La idea era poder mudarnos lejos del caos y el miedo generalizado, a un espacio donde podamos respirar con mayor libertad y donde la naturaleza, con su sola presencia, nos ayudara a preservar la cordura.

Así nos mudamos mi familia y la familia de mi hermana a convivir este verano alejados de Lima y ha sido esta convivencia la que me ha permitido conocerlos todavía aún más de lo que yo creía; descubrir sus superpoderes, compartir infinitas risas y contemplar su magia, individual y única.

Pensé, ante mi absoluta veneración a ellos, que debía rendirles un homenaje y contarles a todos lo especial que resultan para mi vida.

Tomás, Adrián, Mariano y Siena.

Tomás es mi ahijado y el primogénito, también a su corta edad una de las personas más perseverantes que existe; transforma cualquier ‘no puedo’ en motor y motivo y, en vez de dejarse llevar y darse por vencido, se sirve de una persistencia única para conseguir derribar cualquier barrera que su mente o las opiniones ajenas puedan crear.

No solo eso: es curioso por naturaleza y a pesar de tener once años sabe más de ciencia, física e historia que lo que yo pude haber aprendido. Su memoria es realmente poderosa y su terquedad es su mejor oportunidad de convertirse en aquello a donde sus sueños lo lleven, que estoy segura será muy, muy lejos.

Adrián es el segundo de mis sobrinos y su sensibilidad absoluta le permite interpretar las cosas siempre fuera de la caja, desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Su creatividad es tan sorprendente que a su edad ya ha escrito un libro, él solito, donde reflexiona sobre pensamientos, emociones y sentimientos, e inventa nuevos conceptos. Cuando lo leía no podía creerlo: es un genio, por donde se le mire. Arma y desarma cubos rubik, campeona en torneos de ajedrez y es un talentoso jugador de Pictionary, el terror del equipo contrario.

Mariano, el menor de los hombres, tiene una belleza que brilla a la luz del dorado de sus rulos, una sonrisa gigante –a pesar de haber perdido los dientes frontales– y una picardía que supera a la de cualquiera. Tiene más valor que el Chapulín Colorado y acaba de descubrir que las olas grandes no son para temerlas, sino para correrlas y disfrutarlas. No hay límite que su edad le imponga: él puede con todo y, si no, pregúntenles a sus pies descalzos sobre la arena hirviendo. Ni se inmuta, como un X-Men.

Siena llegó para maravillarnos la vida con sus ocurrencias, léxico de bibliotecaria y lectora empedernida y su incuestionable belleza. No tengo idea de dónde y cómo, a sus dos años y medio, incorpora en sus frases palabras como “extraordinario” o “fantástico”, y elabora preguntas cómo: “tío, ¿en qué estás pensando?”. Y frases como “no entiendo lo que me dices” o “tú te la pierdes”.

Me imagino que nacer después de tres hombres, como sus hermanos, le ha permitido aprender cosas que de otra forma no sería posible.

La verdad es que la mezcla de mi hermana con mi cuñado, Ian, con quien está felizmente casada desde hace quince años y quien resultó ser un hermano para mí, gracias a la vida, trae frutos deliciosos, adorables, incomparables, que les están dando a mis días felicidad, sorpresa, chispas y amor de sobrinos.

No puedo estarles más agradecidas.