Por Redacción EC
© Carlos Cuadros
1/21
© Carlos Cuadros
2/21
© Valentina Astuhuamán / Icónica
3/21
© Valentina Astuhuamán / Icónica
4/21
© Carlos Cuadros
5/21
© Valentina Astuhuamán / Icónica
6/21
© Difusión
7/21
© Valentina Astuhuamán / Icónica
8/21
© Valentina Astuhuamán / Icónica
9/21
© Valentina Astuhuamán / Icónica
10/21
© Difusión
11/21
© Difusión
12/21
© Carlos Cuadros
13/21
© Valentina Astuhuamán / Icónica
14/21
© Valentina Astuhuamán / Icónica
15/21
© Carlos Cuadros
16/21
© Victor Idrogo / Icónica
17/21
© Victor Idrogo / Icónica
18/21
© Carlos Cuadros
19/21
© Valentina Astuhuamán / Icónica
20/21
© Valentina Astuhuamán / Icónica
21/21
Además…
¿Quieres que tu evento salga en Circo Beat?
Escríbenos a:
mariana.icochea@comercio.com.pe
wendy.amanzo@comercio.com.pe
TE PUEDE INTERESAR
- Circo Beat: el ‘after party’ de los Premios Somos al estilo de Paco Yonque
- Circo Beat: ‘avant premiere’ de “Mistura”, Festival de Cine de Lima y lo más destacado de nuestro recorrido fotográfico
- Detrás de MAC Foto: los nombres, espacios y visiones que no puedes perderte
- Circo Beat: gastronomía, moda, arte y los eventos más destacados de los últimos días en nuestro recorrido fotográfico
- Circo Beat: las mejores postales que dejó nuestro recorrido por los eventos más sonados de Lima
Seguir temas