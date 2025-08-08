Serán en total 13 entregas del coleccionable de Hello kitty. Incluye un muñeco y un libro. (Fotos: Sanrio)
Serán en total 13 entregas del coleccionable de Hello kitty. Incluye un muñeco y un libro. (Fotos: Sanrio)
Redacción EC
Redacción EC

Nació en Japón en 1974, tiene una hermana gemela llamada Mimmy y, aunque muchos no lo crean, no es una gatita. Así es , la icónica figura creada por la diseñadora Yuko Shimizu para la marca Sanrio. Con su moño inconfundible y su expresión serena se convirtió en un fenómeno que cruzó continentes. Un símbolo global de ternura, nostalgia y estilo pop.

LEE TAMBIÉN | Todo sobre “Alma y sabor peruano”, la colección de ollas y sartenes de El Comercio con recetas de Pisu

Hello Kitty ha estado presente en todo lo que se pueda imaginar: desde loncheras y mochilas hasta aviones, joyas y colaboraciones con marcas de lujo. Ha protagonizado series animadas, parques temáticos, desfiles de moda y hasta campañas de arte contemporáneo. Su poder va más allá de lo comercial: es una figura que conecta a niños, adolescentes y adultos

Newsletter exclusivo para suscriptores

Nora Sugobono

En el Perú, Hello Kitty ha sido parte de la infancia de miles de niñas y niños desde hace décadas. Y ahora, El Comercio trae una colección exclusiva y licenciada para todos los fans de este personaje.

SEPA MÁS

Esta colección oficial celebra el universo de Hello Kitty a través de sus profesiones más icónicas. Se puede conseguir en kioskos de Lima Metropolitana a 34 soles. La tercera entrega salió el 7 de agosto

Se trata de una propuesta en la que Kitty interpreta diferentes profesiones en adorables figuras, diseñadas especialmente para esta edición: doctora, chef, astronauta, streamer, científica, entre otras. Se incluye, además, un libro de tapa dura ilustrado para acompañar la experiencia.

Esta colección no solo celebra el espíritu de Hello Kitty, sino que también busca inspirar a niñas, niños y fans adultos a soñar en grande. Es una propuesta perfecta para regalar, decorar o colecciona

Cada entrega es una oportunidad de revivir la magia de este personaje que nunca pasa de moda. Porque, como dice la propia Hello Kitty: “¡Nunca se tienen demasiados amigos!”. Y tampoco demasiadas razones para sonreír. //

VIDEO RECOMENDADO

PREMIO SOMOS 2025

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC