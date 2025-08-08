Nació en Japón en 1974, tiene una hermana gemela llamada Mimmy y, aunque muchos no lo crean, no es una gatita. Así es Hello Kitty, la icónica figura creada por la diseñadora Yuko Shimizu para la marca Sanrio. Con su moño inconfundible y su expresión serena se convirtió en un fenómeno que cruzó continentes. Un símbolo global de ternura, nostalgia y estilo pop.
Hello Kitty ha estado presente en todo lo que se pueda imaginar: desde loncheras y mochilas hasta aviones, joyas y colaboraciones con marcas de lujo. Ha protagonizado series animadas, parques temáticos, desfiles de moda y hasta campañas de arte contemporáneo. Su poder va más allá de lo comercial: es una figura que conecta a niños, adolescentes y adultos
En el Perú, Hello Kitty ha sido parte de la infancia de miles de niñas y niños desde hace décadas. Y ahora, El Comercio trae una colección exclusiva y licenciada para todos los fans de este personaje.
Esta colección oficial celebra el universo de Hello Kitty a través de sus profesiones más icónicas. Se puede conseguir en kioskos de Lima Metropolitana a 34 soles. La tercera entrega salió el 7 de agosto
Se trata de una propuesta en la que Kitty interpreta diferentes profesiones en adorables figuras, diseñadas especialmente para esta edición: doctora, chef, astronauta, streamer, científica, entre otras. Se incluye, además, un libro de tapa dura ilustrado para acompañar la experiencia.
Esta colección no solo celebra el espíritu de Hello Kitty, sino que también busca inspirar a niñas, niños y fans adultos a soñar en grande. Es una propuesta perfecta para regalar, decorar o colecciona
Cada entrega es una oportunidad de revivir la magia de este personaje que nunca pasa de moda. Porque, como dice la propia Hello Kitty: “¡Nunca se tienen demasiados amigos!”. Y tampoco demasiadas razones para sonreír. //
