Los cocineros suelen tener una memoria emocional con sus utensilios. Para ellos no son simples ollas ni sartenes: son objetos cargados de sabor y afecto. Para el chef Roberto Boyle (IG: @rboylechef), por ejemplo, la sartén de su abuela guarda el secreto de la tortilla española perfecta. Probó muchas, tratando de replicar el viejo sabor familiar, hasta que se dio cuenta de que el secreto estaba en la misma sartén. En el caso de la pastelera y creadora de contenido Ximena Piñascha (IG: @xime.cocina), la memoria está ligada a una olla grande de aluminio. Allí, junto a su hermana, preparaba un postre sencillo de flan de sobre con capas de galleta y chocolate. “Lo mejor era raspar la olla y comernos lo que quedaba alrededor”, recuerda.

LEE TAMBIÉN | Ana María Vega, la cocinera que nos conquistó con su adobo a la limeña y salió del anonimato en los Premios Somos

Tanto Boyle como Piñasca coinciden en que las ollas Piacenza, que ofrece El Comercio en su colección Alma y Sabor Peruano con Pisu, combinan diseño y funcionalidad. Para Boyle, lo más valioso es su practicidad: son livianas, resistentes, ideales para el trajín de una cocina casera. Piñashca apunta a los detalles: el acabado minimalista, los mangos que no se calientan y la versatilidad de poder usarlas en cocinas de gas, inducción o halógenas. A esto suma una característica que le parece “un golazo”: una sola tapa que se adapta a varios tamaños.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Pero hay un consejo antes de usarlas por primera vez. Para Boyle, primero hay que “curarlas” con un procedimiento sencillo: “Límpialas con una toallita que no raspe, lávalas con agua tibia y jabón, sécalas y déjalas calentar entre 5 y 10 minutos a fuego bajo o medio. ¿Para qué? Para que los materiales se compacten nuevamente”. Es ideal, además, ponerles unas gotitas de aceite, y si es de oliva, mucho mejor. Lo que sigue es usarlas y disfrutar. //