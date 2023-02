Sentirse una persona con vitalidad no es solo una afirmación; es algo que se esmera en proyectar. Esta mañana, Adolfo lleva unos lentes de sol Ray-Ban sobre la cabeza, un ‘blazer’ a cuadros y un polo turquesa que le dan un look serio, pero fresco a la vez. Dice que el paso del tiempo no le pesa, aunque sus rodillas le dicen lo contrario cuando baja las escaleras. Mira a su alrededor y no puede evitar sentirse orgulloso de sí mismo. “¡Qué obras hacía!”, exclama señalando una fotografía en la que se lo ve interpretando al Quijote, en el Teatro Segura, a inicios de los setenta.

En un sketch para “Risas y salsa” vistiendo la camiseta de Alianza –aunque en realidad es del Sport Boys- junto a Elmer Alfaro, Tulio Loza y el ‘Ronco’ Gámez. (archivo histórico GEC) / DARIO MEDICO

Pero entre todos sus recuerdos, destaca una repisa con los cuatro premios Luces que ganó como mejor actor de televisión, por su interpretación del mayordomo Peter McKay en la serie “Al fondo hay sitio”. Tras la para obligatoria por la pandemia, retomó dicho papel el año pasado, pero este 2023 aún está a la espera de volver a ponerse en la piel del eterno enamorado de Francesca Maldini. Cuando sale a la calle, vecinos, gente que lo reconoce y hasta el serenazgo del barrio solo le hacen una pregunta: ¿cuándo regresa Peter? “En el último capítulo –de la temporada pasada– él se va con mucha dignidad, como es el personaje. ‘Madame’ –la actriz Yvonne Frayssinet– descubre que le compró el terreno a los Gonzales y por eso decide exiliarse”, explica Chuiman.

En más de 50 años de carrera, el actor lo ha visto todo dentro y fuera de las pantallas, y esta coyuntura no es la excepción. Con él hablamos de actuación, de las vueltas de la vida, y de un tema clave en su trayectoria más reciente: ¿qué pasará con Peter McKay? Foto: Richard Hirano

¿Usted ya tiene ganas de volver a la serie?

Bueno, en realidad yo estoy un poco en ascuas… Iba a decir una palabra más criolla, pero mejor lo dejamos ahí [risas].

¿Pero qué le han dicho?

Todo depende de los guionistas. El momento para volver lo deciden ellos. En los últimos capítulos he visto que le han hecho unos guiños al personaje, así que vamos a ver qué pasa en los siguientes días.

¿Cómo ha sido para usted interpretar al mismo personaje por tantos años?

En un inicio, cuando me hicieron la propuesta, no me gustó la idea de hacer de un mayordomo. Sentía que no tenía el ritmo de los papeles que venía haciendo. Finalmente terminé aceptando porque me pareció un reto. Al final, uno le pone lo suyo al personaje, lo va construyendo. A mí lo que me gusta es ponerle intensidad. El actor que no tiene intensidad es como si fuera un muñeco hueco por dentro.

“Taxista ra ra” (1998) fue la serie que lo introdujo al mundo de las ficciones televisivas. (archivo histórico GEC) / EL COMERCIO

¿Qué final le gustaría para Peter?

Yo no sé qué es lo que va a pasar con él. Si finalmente se va, regresa, se casa con ‘Madame’, o se consigue otra ‘madame’. Lo que me gustaría es que tenga un final digno.

¿Fue muy complicado volver a actuar después de estar encerrado por la pandemia?

Uy, sí, muy difícil. Pensé que no volvería a actuar. Le agarré un miedo enorme a salir a la calle luego de que mi hermano Fernando falleció por el virus.

¿Lo golpeó mucho lo que pasó?

Hasta ahora me duele. Él era un año mayor, nos parecíamos mucho. Éramos como mellizos. Se fue de un momento a otro. Le llegamos a conseguir una cama UCI en el hospital, pero a la mañana siguiente me llamó su esposa para darme la mala noticia.

“1000 oficios”, serie que se emitió en panamericana televisión, se convirtió en un fenómeno de audiencia. (El Comercio) / DOMINGO GIRIBALDI

¿Cómo está usted de salud?

Bien, felizmente. Solo tengo un dolor en las rodillas que me viene cada tanto por un golpe de hace años. Aún no sé si me debo operar. El doctor me ha dicho que debo caminar más seguido.

¿Se cuida en las comidas?

Sí, trato de comer balanceado. A esta edad uno tiene que cuidarse. No se puede andar comiendo todo lo que uno quiere.

¿Qué hace en sus ratos libres?

Últimamente ando leyendo unos clásicos del teatro de Shakespeare. Con eso me entretengo.

¿Ve las noticias?

Sí, a veces.

Antes de “Risas y salsa”, Adolfo Chuiman protagonizó una veintena de clásicos del teatro, como Don Quijote.

¿Qué opinión tiene de lo que está pasando en el país?

A mí la cabeza me está dando vueltas con todo esto. Escucho uno, al otro. Uno habla una cosa, otro dice otra cosa. Ya me marea. Discúlpame la palabra, pero no sé qué mierda quieren. No entiendo.

¿Cree que la cosa vaya a mejorar?

No sé qué decirte, hermano. Lo único que espero es que ojalá se pueda arreglar esto. Uno ya no puede salir tranquilo a las calles.

¿Siente nostalgia por el pasado? ¿Por cómo eran las cosas antes?

Antes también hemos vivido momentos complicados. Yo nací en Breña, en la cuadra nueve de la avenida Arica. Desde muy chico he visto de todo. Siento que aunque pasen los años, lamentablemente muchas cosas no van a cambiar.

¿Qué le dio el barrio?

Era muy palomilla. Tenía la palomillada adentro. Eso me ayudó mucho a desenvolverme, a ser entrador.

Pocos saben que fue actor dramático.

Yo me formé como actor en el teatro. Hice muchas obras basadas en grandes clásicos. Sobre el escenario daba unos gritos que se escuchaban desde acá hasta Breña. A mi mamá le gustaba mucho ir a verme. Nosotros somos ocho hermanos, pero yo era su engreído.

Además… Aventura política En el 2001, Adolfo Chuiman apareció en la portada de Somos, a propósito de su postulación al Congreso. Eran tiempos en los que había caído el régimen de Alberto Fujimori. El actor dijo que aceptó la oportunidad para trabajar en favor de la cultura y la educación. Antes, contó Chuiman, había recibido otra propuesta para postular a la alcaldía de Breña.

¿Qué piensa al ver los cuadros que lo rodean?

No sé si existe un actor peruano que haya hecho todo esto. Y te lo digo con humildad. Teatro, cine, televisión… Producciones con mucho éxito, con picos históricos de ráting. Cada etapa de mi vida, cada trabajo que he tenido, lo he disfrutado mucho. Siempre he tratado de dar lo mejor de mí.

¿Cuáles son sus planes?

Lo que siento es que mi vida ha pasado muy rápido, pero aún quisiera hacer muchas cosas. Hay un proyecto de una película, otro de una serie. Vamos a ver cuál sale primero. //