Lo de Indochine en el Perú fue un fenómeno casi surreal, como algunos capítulos de puro realismo mágico que se forjaron en los convulsos años ochenta. Eran tiempos de coches bombas, de leche en polvo y de agua con mal olor que salía de los caños. En medio de ese contexto, con el terrorismo asolando ciudades y una crisis económica que galopaba alocadamente, una banda francesa desembarcó en el país para ofrecer cuatro conciertos en el Coliseo Amauta. Llegaron, tocaron y triunfaron ante un púbico que con las justas entendía lo que decía. El lenguaje no era barrera para bailar. Nada similar se ha vuelto a repetir con otro grupo de ese país.

¿Qué tenía Indochine para generar una reacción masiva en el público peruano? Tener a las radios a sus pies ayudó, es verdad, pero primera estaban las canciones. Aún así, ¿cómo se estableció una conexión tan fuerte con este país, un hecho que no pasó en otras ciudades de Sudamérica, menos con tal intensidad? Nicola Sirkis, el cantante de la banda fundada en 1981, responde por primera vez a la prensa peruana desde aquella lejana visita, a través de una conferencia por Zoom y por cortesía de la Alianza Francesa de Lima.

Vuelve indochine

Nicola: Me acuerdo que en 1988, justamente en la conferencia de prensa de la Alianza Francesa, un periodista me preguntó lo mismo: ¿por qué han escogido al Perú? y yo le respondí que no es tanto que nosotros hayamos escogido al Perú sino que el Perú nos escogió a nosotros. ¿Cómo explicarlo? Es algo increíble lo que pasó con Indochine. Cuando veo la caras de este panel de Zoom seguramente muchos no habían nacido en 1988. Es un poco el éxito irracional de Indochine el que este banda parezca inmortal y sobreviva a las generaciones. Me siento como Harry Potter, un sobreviviente. ¿Por qué Perú? No lo sé. Es algo mágico.”.

Sobre aquella visita al país, Sirkis se muestra nostálgico y agradecido. “No hay un solo día desde 1988 en el que no piense, que no recuerde los cuatro conciertos que dimos en Lima. Es algo muy, muy fuerte en mi cabeza. Desde entonces sé que hemos mantenido a muchos fans allá. Algo que me hace reír es que a los turistas franceses que van al Perú todos les preguntan, en la calle, en la aduana, los policías o los panaderos: “¿Francés? ¡Indochine!”. La gente que regresa de Perú me lo cuenta todavía y es algo excepcional”.

"Au Zenith" fue el disco más vendido de Indochine en el Perú.

La llegada de Indochine al Perú y su mensaje político de igualdad, tolerancia e inclusión era (y aún lo es) revolucionario para la pacata sociedad peruana. Los sectores conservadores acusaron recibo y armaron una campaña de desprestigio que llegó hasta el Congreso, con el diputado peruano Abdón Vilchez pidiendo que se vetara al grupo por sus letras y por provocar una posible fuga de divisas, en la época en que los dólares escaseaban. Nicola no se ha olvidado de ello.

Nicola: “Hubo una especie de malentendido y una controversia totalmente ridícula cuando fuimos a Perú. Hay que volver a 1988: lo nuestro fue un fenómeno nacional, como si los Rolling Stones o Michael Jackson aterrizarán en Lima. Era un espíritu así. Había un político, me parece que de extrema derecha, corríjanme si me equivoco [NdR: Vilchez era congresista aprista], que empezó a hablar, malinterpretó la letra de 3eme Sexe (”El Tercer Sexo”) y dijo que íbamos a pervertir a la juventud peruana”.

No fue la única acusación extravagante que se hizo sobre ellos. “Se dijo en algunos lados que estábamos pidiendo mucho dinero, cuando si fuimos allá fue precisamente porque nosotros sabíamos que el Perú era un país en vías de desarrollo y el objetivo de Indochina de entonces y de ahora no es hacerse ricos a expensas de los fans”. Más adelante, Sirkis complementa a una colega peruana. “Indochine no ganó dinero en Perú, en absoluto”.

A pesar de la pandemia mundial y confiados en que los pronósticos mejoren para el próximo año (”Somos así, somos una banda que transmite esperanza”), la agrupación, de la que solo sobrevive Nicola Sirkis como único miembro original, ha anunciado una próxima gira de estadios en Francia, por sus cuarenta años. La pregunta más aguardada por la prensa peruana es: ¿Llegarán a Perú?

Nicola: “Sería perfecto ir al Perú en la gira por nuestros 40 años con un concierto de estadio. Sería la mejor oportunidad y el mejor momento, porque tenemos muchas propuestas cada año para ir y tocar, desafortunadamente no se ha podido. Nos gustaría ir con un concierto grande, con los estándares nuestros. Sabemos que no somos U2 que hacen giras mundiales. Ellos pueden ir a Lima y a otras ciudades y tocar en estadios, como Coldplay. Somos franceses, lo que significa que no podemos trabajar donde cuesta mucho dinero, así que tenemos que pensar en cómo presentar algo digno para el Perú”. //

Somos prepara un especial con testimonios y fotos que contarán toda la historia del paso por Indochine en el Perú.

