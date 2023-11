En la web y en las redes (y sobre todo, en el último tiempo, en TikTok) abundan los posteos que prometen soluciones mágicas ocultas o supuestamente desconocidas para mejorar el rendimiento de una computadora (sea de escritorio, de mano o de bolsillo). La que está de moda por estos días es la recomendación de eliminar la memoria caché de un celular Android, para que funcione mejor.

Aunque borrar la memoria caché puede traer un beneficio, solo lo hará en determinadas circunstancias, por lo que lo recomendable es usarlo como un último recurso, y no como algo cotidiano. Se la suele recomendar como una solución para un teléfono que se quedó sin almacenamiento, pero la ganancia que ofrecerá en este punto es menor.

El caché es un segmento del almacenamiento donde el sistema operativo guarda archivos temporales: datos, documentos, componentes, cosas que necesita tener a mano, pero que no quiere mantener en la RAM (que intentará mantener siempre lo más libre posible) ni guardar en el almacenamiento estándar (porque es más lento). Es una suerte de punto intermedio informático; de hecho, los procesadores tienen, en su propio cerebro electrónico, un caché en el que guardan datos (típicamente, el resultado de algún cálculo momentáneo).

A veces, esa memoria caché puede hacer que una app se cuelgue: cargamos una app, busca algún dato en el caché (cuándo fue la última vez que hicimos login, por ejemplo; o en qué lugar del juego estábamos), esa información está mal configurada, o algo, y la app se cuelga. Y aunque el sistema operativo debería ocuparse de limpiar ese caché para que no se acumule la basura, no siempre lo hace, (y muchas aplicaciones contribuyen, porque no borran lo que ya no usan). Con el tiempo puede acumularse algo de “basura” digital, que no está mal eliminar.

Pero hay que tener cierta precaución: aunque esa memoria caché sea temporal, a veces se guardan allí datos importantes, por lo que antes de borrar el caché quienes estén por hacerlo deberían revisar sus aplicaciones para verificar que no haya alguna procesando algo. Por ejemplo, cerrar documentos, terminar de editar imágenes, salir de un juego para que guarde nuestro progreso. Es ahí cuando se puede probar con borrar el caché para “desatascar” alguna herramienta. Pero la idea del caché es hacer que el equipo trabaje menos: está ahí para mejorar las cosas, así que no debe ser tratado como un enemigo.

Pero hay que tener en cuenta que el caché está ahí por algo; al borrarlo, obligará a las apps a recargar información útil que ya tenían (como las miniaturas de un álbum de fotos, por ejemplo), así que muchas apps tardarán más en cargar que antes, al menos las primeras veces, hasta que reconstruyan ese caché. Lo otro que hay que tener en cuenta es que en cuanto usemos esas aplicaciones, el caché se volverá a llenar de datos; eliminar el caché en forma frecuente puede darnos una sensación de que estamos “haciendo limpieza”, pero el resultado será, más probablemente, un teléfono que está obligado a reconstruir información útil que le estamos negando.

Dos ejemplos de cómo se puede eliminar el caché de una app problemática en Android.

Así, el único momento en que realmente es recomendable borrar el caché es cuando una aplicación no funciona correctamente, y queremos arrancar de cero a ver si se corrige su mal funcionamiento; pero debe hacerse por cada aplicación, y no como un borrado general de todo el sistema. En ese caso, hay dos caminos: o buscar la lista de aplicaciones en Ajustes o Configuración, y luego elegir entre las opciones para ver el almacenamiento que ocupa; o hacer una presión larga sobre el icono de la app en la lista general de aplicaciones, elegir el botón de información; en caminos el resultado será el mismo: una vista que da información sobre la app, incluyendo cuánto ocupan la aplicación, los datos generados por quien la usa, y los datos de caché.

Mejor usar Files, la app de Google

Si la idea era borrar el caché porque estamos con poco espacio de almacenamiento, lo ideal es usar herramientas como Files, la app de gestión de archivos creada por Google, que permite analizar el almacenamiento del teléfono o tableta para quitar los archivos (temporales o no) que ocupan espacio innecesario; desde elementos duplicados a contenido antiguo. Files tiene un botón para borrar archivos temporales, pero advierte, como hemos dicho, que esto puede ocasionar un consumo mayor de batería y de datos de internet mientras las apps reconstruyen su caché.

El aviso de Files si queremos borrar archivos temporales.

Para recuperar espacio Files suele ser más útil que borrar el caché (manualmente en cada aplicación, o con alguna acción general), entre otras cosas porque permite encontrar archivos más grandes, cuya eliminación tendrá un impacto más notorio sobre el almacenamiento disponible que ir borrando el caché y los archivos temporales, que no suelen ocupar demasiado espacio de almacenamiento.

