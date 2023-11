Así como sucede con el WiFi, algunas personas mantienen encendidas ciertas funciones del celular. El Bluetooth es una de ellas. Es probable que su uso ininterrumpido sea especialmente para vincular accesorios inalámbricos, como los audífonos.

Además, puede pasar que apagar y encender esta herramienta cada vez se vuelva molesto o que se te llegue a olvidar, y así prefieras que permanezca activa todo el tiempo. A primera vista, parece algo inofensivo, pero este hábito podría generar vulnerabilidades a tu privacidad.

Te contamos por qué expertos recomiendan mantener apagado el Bluetooth de tu dispositivo.

¿Por qué dejar apagado el Bluetooth?

La conexión Bluetooth ayuda a los usuarios de diversas formas. Permite la vinculación con accesorios tecnológicos, como audífonos y relojes inteligentes, además de ayudar a transferir archivos entre dispositivos.

En general, para activar esta herramienta digital se requiere de un proceso llamado “emparejamiento”. En este autorizas la sincronización con otro dispositivo para el intercambio de información.

Sin embargo, entidades especializadas como la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos advierte en su sitio web que este tipo de conexiones Bluetooth pueden convertirse en “puntos de acceso vulnerables” para que ciberdelincuentes roben tus datos personales.

En ese sentido la principal recomendación de dicha comisión es apagar el Bluetooth cuando no lo estés usando. Mantenerlo encendido, asegura en su página web, le permite a los hackers saber a qué otros dispositivos te has vinculado antes y falsificar uno de ellos para así acceder a tu celular.

Por otro lado, de acuerdo con USA Today, dejar encendido esta función también puede llevarte a sufrir vulnerabilidades como recibir mensajes spam y enlaces maliciosos, que le permitirán a los ciberdelincuentes acceder a tus datos personales y robar tu identidad.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Apagar esta herramienta no es la única medida de protección que aconseja la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. También sugiere usarla en “modo oculto” para que terceros no puedan encontrar tu dispositivo ni acceder a tu conexión Bluetooth. De igual forma, invita a desvincular aquellos que ya no usas o con los que ya no tienes contacto.

Por su parte, USA Today recomienda no aceptar ninguna solicitud de emparejamiento proveniente de dispositivos que no reconozcas, así como mensajes o archivos dudosos.

Además, el medio estadounidense advierte sobre los riesgos de enviar información confidencial vía Bluetooth, especialmente en lugares públicos, ya que los hackers pueden robarla fácilmente.

El Universal de México / GDA