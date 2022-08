La inteligencia artificial está haciéndose camino en el más allá y la tecnología busca conectar las voces de personas que ya fallecieron con quienes aún viven. Esta vez, una mujer respondía preguntas a los asistentes de su propio funeral gracias a la IA de StoryFile, una herramienta que permite guardar un “video conversacional” para las futuras generaciones.

Maria H. Smith era una activista e historiadora del Holocausto que falleció el pasado mes de junio. Sin embargo, en su funeral, los asistentes pudieron hacerle preguntas y ella respondía gracias a StoryFile, una herramienta de inteligencia artificial co-creada por su hijo, Stephen Smith.

Stephen Smith explicó para BBC que no es que StoryFile genere respuestas en el lugar de su madre. En realidad, se trata de un “video conversacional”, es decir, son respuestas pregrabadas por su madre a preguntas que ella supuso le harían en su funeral. La IA reconoce la pregunta que el usuario introduce en StoryFile y entonces muestra el clip correspondiente que Maria Smith grabó en vida como respuesta.

Para poder lograr esto, Smith grabó por dos días a su madre respondiendo una serie de preguntas. Estas horas de diálogo quedan registradas para las futuras generaciones. Smith dice que StoryFile permite que “la IA se sienta más humana” y así los tataranietos de Maria Smith podrán hacerle preguntas sobre su vida y “ella responderá, cara a cara”.

No obstante, la familia de Maria Smith no son los únicos con la oportunidad de hablar con ella, pues su StoryFile está abierto al público general. Si quieres conversar con ella, solo debes seguir este enlace. La mujer responde preguntas (en inglés) sobre su color favorito, dónde vive, su edad y más. En caso no tenga una respuesta pregrabada para tu pregunta, también te lo hará saber.

Esta no es la primera tecnología de IA que busca conectar el mundo de los vivos con sus familiares difuntos. Como se recuerda, Amazon está desarrollando una forma para que Alexa imite las voces de tus seres queridos muertos.