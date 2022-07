Los documentos en PDF son los más usados en todo el mundo, pues se pueden abrir en prácticamente cualquier programa. Sin embargo, muchas veces queremos editarlos en Microsoft Word, pues es la aplicación que más solemos usar para redactar. Para esto, existen tres formas de convertir un documento PDF a Word.

Si bien se puede realizar esta conversión, no siempre quedará la información de la misma manera que en el documento original. Es decir, un PDF abre en muchas aplicaciones y siempre se verá igual el archivo, pero al realizar la conversión, en Word, el tamaño de las cosas, el tipo de letra, entre otros, puede cambiar.

Esto ocurre porque tu PC o el programa no tiene las mismas herramientas que se usaron para crear el documento en PDF. Por ejemplo, si no tienes un tipo de letra especial instalado en tu computadora, Word no podrá leerlo, por lo que cambiará esto a uno que sí pueda. Por ello, es importante crear una copia del archivo para trabajar con este.

Cómo convertir un archivo PDF usando el mismo Word

Antes de seguir los pasos, asegúrate de haber realizado la copia del archivo original. De esta manera, en caso la conversión no se haga exacta, no perderás este documento. Asimismo, recuerda que el tiempo de esta conversión puede durar más de lo pensado, dependiendo del tamaño y los elementos multimedia que estén dentro.

1. Entre tus documentos, encuentra el archivo que deseas convertir.

2. No abras el archivo. En cambio, da click derecho sobre este para abrir el menú de opciones.

3. Encuentra ‘Abrir con’ y pasa el cursor por encima. Si Word se encuentra en esas opciones, púlsalo.

4. En caso no aparezca, pulsa ‘Escoger otra aplicación’. Te aparecerá una ventana pequeña donde tendrás que encontrar la app.

5. Una vez hayas seleccionado Word, el programa se abrirá y te aparecerá una ventana pop up que te pide permiso para convertir el archivo.

6. Pulsa ‘Aceptar’ y listo.

Cómo convertir un archivo PDF a Word usando Google Docs

En caso no puedas utilizar Microsoft Word en tu PC, podrás realizar la conversión con Google Docs. Nuevamente, recuerda hacer una copia del archivo original para no perder el documento.

1. Abre Google Docs en tu navegador (recuerda que debes tener una cuenta de Google).

2. Pulsa el botón ‘Abrir el selector de archivos’, el cual está representado por una carpeta en la parte derecha.

3. En la ventana ‘Abrir un archivo’, encuentra la pestaña ‘Subir’ y busca el documento que quieres convertir (también puedes arrastarlo hacia la ventana). Al seleccionar ‘Aceptar’, este se habrá subido a tu nube.

4. Podrás visualizar el archivo. En la parte superior, donde dice ‘Abrir con Documentos de Google’, da click a la flecha que se encuentra a la derecha y escoge ‘Documentos de Google’.

5. Cuando ya esté abierto, busca ‘Archivo’ en la barra de herramientas y luego pulsa ‘Descargar’. Escoge ‘Microsoft Word’ y este se irá a la carpeta de ‘Descargas’ en tu dispositivo.

Cómo convertir un archivo PDF a Word usando Adobe Acrobat

Al igual que en el resto de maneras, lo mejor es crear una copia del archivo para trabajar con esta. Así, siempre tendrás el documento original a la mano.

1. Inicia Adobe Acrobat y abre el archivo PDF que quieras convertir.

2. En la barra de herramientas de la parte derecha, busca ‘Exportar PDF’ y púlsalo.

3. Escoge Microsoft Word (*.docx) en menú desplegable de ‘Convertir a’.

4. Luego, dale click a ‘Exportar a Word’.

5. Cuando termine la carga, pulsa el ícono de ‘Archivos exportados’ en la parte superior de la página y selecciona el que acabas de crear. En ‘Guardar como’, escoge dónde quieres guardar tu nuevo archivo.