Ranitomeya hwata: la nueva especie de rana venenosa en Amazonía de Perú

Escucha la noticia
Ranitomeya hwata: la nueva especie de rana venenosa en Amazonía de PerúResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Un equipo de científicos descubrió una nueva especie de rana venenosa en la Amazonía de Perú, de vivos colores y apenas milímetros, informó este lunes el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
MIRA: Chile: estudio científico alerta sobre niveles récord de mercurio en tortugas verdes que se alimentan en Rapa Nui
La nueva variedad de anfibio, denominada Ranitomeya hwata, solo tiene “15 mm de longitud”, dijo el organismo en un comunicado, sin precisar la fecha del hallazgo.
Esto la convierte en una de “las especies más pequeñas del género Ranitomeya”, caracterizadas por sus vivos colores y comportamiento reproductivo único.
Los machos reclutan “múltiples hembras por sitio de cría”, explicó Sernanp.
Sus individuos habitan exclusivamente en bosques de bambú del género Guadua.
Este tipo de ranas emplean las cavidades huecas de los tallos de esas plantas, donde se almacena agua lluvia, para reproducirse.
El nuevo anfibio fue descubierto en el Parque Nacional Alto Purús, ubicado entre en las regiones Ucayalí y Madre de Dios, fronteriza con Brasil.
“Este descubrimiento destaca el gran valor de las áreas naturales protegidas como refugios de biodiversidad y especies únicas”, indicó Sernanp.
TE PUEDE INTERESAR
- Nobel de Medicina 2025: qué son las células T y por qué su descubrimiento valió el codiciado galardón
- Las esponjas marinas pudieron haber sido de los primeros animales de la Tierra
- La IA escribió el 17% de las comunicaciones de empresas y organizaciones oficiales en 2024
- El 95% de las empresas fracasa con la IA, según el MIT: ¿por qué solo unas pocas logran resultados reales?
- Las lámparas y luces de tu casa podrían interferir con tu Wifi sin que lo notes
Contenido sugerido
Contenido GEC