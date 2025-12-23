Santa Tracker vuelve esta Navidad. Se trata de una plataforma de Google con la que puedes seguir en tiempo real el recorrido de Papa Noel por los hogares del mundo, mientras reparte sus regalos.

Es parte ya de una tradición. Según se cuenta, Papa Noel viaja en su trineo que es jalado por sus renos. Siguiendo esta idea, la empresa Google cuenta con Santa Tracker para seguir en tiempo real dónde ya se va celebrando la Navidad.

Lo único que se debe hacer es ingresar a la página santatracker.google.com. Esta plataforma es un espacio interactivo que se activa días antes del 24 de diciembre.

¿Qué más se puede encontrar en esta página? Contiene minijuegos, retos y actividades creativas que combinan entretenimiento con aprendizaje, desafíos de memoria y lógica hasta dinámicas que introducen conceptos básicos de programación, geografía e idiomas, etc.

En noche buena Santa Tracker se transforma en un mapa mundial en vivo que permite seguir el viaje de Papá Noel en tiempo real, acompañándolo a lo largo de cerca de 25 horas mientras avanza por los distintos husos horarios del planeta.

En Perú, el seguimiento suele concentrarse durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, cuando el trineo cruza Sudamérica rumbo a nuestro país.

Además del recorrido, la plataforma muestra datos curiosos en tiempo real, como la distancia recorrida o la cantidad de regalos entregados, convirtiéndose en una experiencia compartida que muchas familias siguen juntas desde el celular, la tablet o la computadora.