Tras una década de la “restauración” del Ecce Homo, la cual generó memes y hasta llaveros, un usuario decidió hacer lo mismo, pero usando una inteligencia artificial. Así, quiso “desvandalizar” el fresco que llenó las portadas de todos los medios en 2012. El resultado lo compartió por Reddit.

El pintor español Elías García Martínez realizó este óleo sobre fresco en 1930, en el Santuario de Misericordia de Borja, un pueblo de Zaragoza. 82 años después, Cecilia Giménez, una aficionada a la pintura, decidió restaurar la túnica tras haber participado en otros proyectos. Sin embargo, perdió el control en el rostro. El resultado no fue el esperado y cuando la noticia llegó a los medios, internet enloqueció.

Los memes fueron interminables y Giménez, una anciana que entonces tenía 81 años, entró en depresión. No solo por las burlas, sino también por el acoso que recibía por parte de la prensa y algunas personas, que la acusaban de “vandalizar” la obra. Incluso amenazaron con denunciarla ante la fiscalía local. Con el paso del tiempo, las cosas se calmaron y, actualmente, la mujer vive en una casa de ancianos.

Una década después, un usuario decidió “desvandalizar” lo que hizo Giménez y utilizó Img2img, una IA similar a DALL-E 2 pero menos hiperrealista, según el mismo autor, para hacerlo. Con lo hecho por esta inteligencia artificial, el rostro de Jesucristo se asemeja más a lo convencional. Incluso cuenta con una especie de aura que emana detrás de su cabeza.

Sin embargo, la parte inferior del pergamino se pierde, pues se convierte en un brazo. Mientras que en la superior ya no se encuentra el rollo de papel. Por otra parte, se deja ver una tela blanca por debajo de la túnica y la barba está más crecida. Esta “restauración” elimina la característica corona de espinas.

Si bien no se asemeja completamente a la obra original, especialmente en la mirada, es una más creíble que lo realizado por Giménez. El uso de la IA no solo ayudó a que el rostro sea más “humano” que el resultado anterior, sino que también le dio cualidades que no tenía antes, como el brazo, la tela blanca y el aura sobre su cabeza.