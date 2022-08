El metaverso es, en esencia, un mundo virtual en el que cada usuario interactúa con otros a través de avatares. Aunque la base de la creación de un metaverso esté en la realidad virtual, también están presentes la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Esta convergencia de tecnologías permitiría que los usuarios realicen toda clase de actividades de su vida cotidiana, desde su hogar e interactuando con personas de todo el mundo.

Las posibilidades para aplicar esta innovación van desde adentrarse en los sectores de retail hasta la creación de aulas de clase virtuales con esta tecnología. Sin embargo, su construcción aún no culmina, ya que los prototipos se encuentran bajo constantes pruebas y ajustes. Aún así, son varias las marcas las que desean aplicar la tecnología del metaverso en sus servicios.

“Este surgimiento de un entorno en la virtualidad, que hace posible replicar lo que hacemos en el día a día, se convierte en una nueva forma desafiante de conectar con los consumidores. Las marcas hoy tienen el reto de definir cuál es su rol y presencia en el metaverso y cómo interactuar en este con sus clientes”, menciona José Manuel Jurado, directivo de la agencia de comunicaciones Havas Group.

¿Existe el metaverso en el Perú?

Se puede pensar que al ser reciente el desarrollo de esta convergencia de tecnologías, lo más probable es que el Perú no posea avances o desarrollo en el campo. Sin embargo, agencias de soluciones tecnológicas que ya llevan años empleando la realidad aumentada y virtual en sus proyectos, han estado desarrollando sus propios metaversos.

Un ejemplo de ello ha sido Vex Soluciones, una empresa multinacional con sede en el país, que ha estado trabajando en la incursión de los metaversos para los grandes centros comerciales. Entre sus proyectos, se encuentra la creación de una ‘market place’ para las tiendas de ropa o muebles.

“Estamos haciendo el centro comercial en realidad virtual que, mientras va avanzando el proyecto, planeamos que sea un metaverso . Aquí es donde aplicamos diferentes tecnologías. Por ejemplo, hicimos un aplicativo que permite a los usuarios probarse ropa o pintarse los labios con los productos desde el market place. Ahí se aplica la realidad aumentada y también la inteligencia artificial para hacer el seguimiento de los labios en la pantalla”, comenta a El Comercio Orlando Yabiku, CEO de Vex Soluciones.

Otra agencia que recientemente ha estado desarrollando su propio metaverso es la empresa Metaverse Studio, la cual nace de la unión de dos compañías de tecnología inmersiva: AMQ y Next Latinoamérica. Es común ver la unión de empresas para desarrollar estos proyectos, ya que se necesita un equipo especializado en diferentes ámbitos tecnológicos para que se logren complementar.

“Lo que se necesita para la construcción de estos mundos virtuales es una comparsa. Porque nosotros podemos tener la mejor tecnología, pero, si no hay usuarios o empresas que la apliquen, no se puede avanzar mucho. Es como tener un televisor cuando no existen los programas o las películas”, nos dice Alonso Miró Quesada, ejecutivo de Metaverse Studio.

Metaverse Studio es una empresa que surgió recientemente con la finalidad de construir y estandarizar el metaverso en el país. (Foto: Captura de pantalla de la página web)

A pesar de que Metaverse Studio sea una compañía que apenas salió hace unos meses, la experiencia que han tenido en cuanto al manejo de equipos tecnológicos durante varios años les ha brindado mayor experiencia en el campo de la tecnología inmersiva.

“Se trata también de encontrar profesionales en el país que se especialicen en esta tecnología. Son pocos los centros universitarios que dan formación a los jóvenes en la creación de realidades alternativas bajo el metaverso. La mayoría de nosotros, nos hemos tenido que especializar en el extranjero”, agrega Miró Quesada.

¿Metaverso en las universidades?

Si bien no existen carreras que se enfoquen específicamente en el manejo de tecnologías inmersivas en nuestro país, sí existen cursos relacionados a estas áreas. En los últimos años, algunas universidades han ido añadiendo equipos de visores Oculus VR para el manejo de realidad virtual, o los HoloLens para la realidad mixta. Al contar con estos equipos, los universitarios se han podido familiarizar con las bases de los primeros prototipos de un metaverso en el país.

Teófilo Chambilla, profesor de Ciencias de la Computación el la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), indica que “los estudiantes universitarios están en la etapa correcta para formarse en el desarrollo de proyectos tecnológicos. Hay que incentivarlos y darles las herramientas necesarias. De ellos podría depender la creación de un metaverso”.

Uno de los ejemplos que muestra Chambilla a Diario es la exposición de trabajos finales en la carrera de Ciencias de la Computación. La temática fue la construcción de las bases para una aula virtual. Cada grupo de alumnos diseñó su propia aula virtual, que recrea el mismo salón de la universidad, para en un futuro perfeccionar el proyecto y transfórmalo en un metaverso.

Imagen del prototipo virtual de un salón de clases. (Foto: Marcia Urquizo)

“El objetivo de estos proyectos es que los estudiantes tenga una noción de la construcción de un mundo virtual. Además, les enseña que existen diversos campos en donde se pueden aplicar. Desde la llegada de la pandemia, por ejemplo, se ha hecho de todo para sostener las clases desde casa. Sin embargo, imaginemos que alguno de los proyectos de esta exposición prospere y se convierta en un metaverso. Probablemente, las videollamadas quedarían desfasadas”, comenta Chambilla.

La exposición de las aulas virtuales culmina con las pruebas del universo virtual por parte de los alumnos. A través de los Oculus VR, los estudiantes se adentran a sus proyectos y muestran sus creaciones en el reflector. Algunos de ellos alegan continuar con los trabajos hasta logar una interacción completa con otros usuarios dentro del universo creado.

Alumnos prueban sus proyectos de aulas virtuales en los Oculus de Meta. (Foto: Marcia Urquizo) / Marcia Urquizo Balboa

El profesor Chambilla concluye que “los universitarios que estudian sobre el manejo de tecnologías relacionadas a la elaboración de elementos en 3D o virtuales, son los más comprometidos en sus trabajos. Se requiere bastante disciplina. Ese es el objetivo de estos cursos: motivar a los alumnos a continuar con lo que ya han elaborado”.

¿Qué obstáculos se deben superar?

En el país se están obteniendo grandes avances tecnológicos para construir nuestro propio metaverso. No obstante, entre los obstáculos presentes para avanzar está la dependencia hacia los equipos o dispositivos extranjeros. Los pasos de las agencias se han visto estrechamente relacionados con los lanzamientos de visores o dispositivos inteligentes de las grandes compañías estadounidenses.

“Nuestro camino depende mucho de lo que se fabrica afuera. Eso es un problema grande, porque si Meta no hubiera lanzado, por ejemplo, los visores Meta Quest para la realidad virtual, probablemente la compañía estaría estancada en las producciones”, comenta Orlando Yabiku, de Vex Soluciones.

Pero no solo se trata de los dispositivos, un equipo humano capacitado también resulta indispensable y; sin embargo, la formación profesional aún es escasa, debido a los altos costos del material de preparación.

Alonso Miró Quesada, de Metaverse Studio, también detalla la importancia de un compromiso nacional, tanto de los ciudadanos como de las instituciones, para crear un propio metaverso en el país.

“Se trata del apoyo constante de todo un sistema, que va más allá de las compañías. En el sentido de que las instituciones y los inversionistas deben crear puntos de producciones de realidad aumentada, de realidad virtual, que son las bases de esto. Al final todo debería formar parte de un proyecto nacional. Se debe tener claro que el metaverso ahora es lo que Internet fue hace 20 años. El metaverso es el futuro”, finaliza Miró Quesada.