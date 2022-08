En 2014 se popularizó la aplicación WhatsApp Plus, conocida también como WhatsApp Azul. Se trataba de una app no oficial diseñada para exprimir al máximo las capacidades de la versión original de WhatsApp, en un momento en que esta era aún bastante básica.

El origen de este software nos lleva al desarrollador español Rafalense; quien, con el objetivo de hacer de WhatsApp un lugar mejor, tomó la app original y comenzó a modificarla con añadidos, opciones de personalización y diversas funciones que miles de usuarios no tardaron en encontrar utilidad, dejando así de lado la aplicación oficial para pasarse a esta alternativa.

A medida que pasaba el tiempo, se seguían añadiendo funciones como la posibilidad de realizar copias de seguridad completas de la app, modificar la calidad del contenido multimedia enviado y, sobre todo, modificar la apariencia de la app con temas personalizados.

Pero todo esto no pasó desapercibido para Facebook (hoy Meta), propietario de la aplicación de mensajería, por lo que en 2015 la compañía empezó a bloquear las cuentas de aquellos usuarios que utilizaban WhatsApp Plus o cualquier otra alternativa.

En un principio, las suspensiones se llevaban a cabo de manera temporal, y los usuarios se quedaban sin acceso durante 24 horas. Más tarde, comenzaron los baneos permanentes. Y aunque los desarrolladores de la app no oficial intentaban crear herramientas para eludir el bloqueo de las cuentas, finalmente, frente a la presión, no les quedó otra vía más que el cierre definitivo.

No obstante, aunque WhatsApp plus ya no se puede descargar desde la Play Store de Google, aún sigue disponible en la web como archivo APK descargable.

Si instalas una de esas aplicaciones, debes saber que WhatsApp podría bloquear tu cuenta.

¿Vale descargar WhatsApp Plus hoy?

Tras el cierre de la app, muchas otras aparecieron intentando ocupar el lugar que dejó; sin embargo, algunas de ellas intentaron suplantarla y engañar a los usuarios con el objetivo de obtener datos sensibles.

En la actualidad algunas de las características de WhatsApp Plus han sido heredadas por Plus Messenger, proyecto también de Rafalense que, como WhatsApp Plus en su momento, es una alternativa repleta de características y funciones de Telegram.

Pero también han aparecido otras alternativas como OGWhatsApp y GBWhatsApp que se pueden utilizar, aunque claro con el riesgo de que nuestra cuenta oficial de WhatsApp sea bloqueada.

Cabe tener en cuenta que hoy por hoy WhatsApp ha mejorado enormemente frente a su versión del 2014. Muchas de las funciones por las que se hicieron conocidas estas aplicaciones que funcionaban como extensiones ya fueron integradas por la app de mensajería oficial.