Cada fin de año invita a reflexionar sobre lo que pasó, para analizarlo y tomar decisiones en el futuro cercano. La ciberseguridad no escapa a esta realidad. A continuación, un repaso realizado por ESET por algunos de los ciberataques y filtraciones más destacadas de 2025, para entender cuál fue el panorama de este año, y también qué medidas se pueden tomar para un año que ya está por comenzar.

El top 10 de ciberataques y filtraciones de datos que marcaron el 2025:

1. China y la exposición de 4 mil millones de datos: China fue el país más afectado en lo que fue una de las filtraciones de datos más grandes de la historia. Una base de datos de más de 630 gigabytes sin contraseña expuso más de 4 mil millones de registros. Se trató de miles de millones de documentos con datos personales y financieros, y detalles de WeChat y Alipay, que quedaron expuestos al público.

La filtración ocurrida en junio contenía información residencial, números de tarjetas bancarias, fecha de nacimiento, nombres y teléfonos. Con esta data, los actores maliciosos podrían por ejemplo crear perfiles detallados sobre hábitos de consumo y situación económica de las personas. Si bien este banco de información fue retirado luego de la filtración, no se identificaron a los actores maliciosos detrás del hecho.

2. La filtración de datos a través del chatbot de McDonald’s: La inteligencia artificial está presente en muchos procesos y dinámicas de diversas empresas. Por ejemplo, el caso de McDonald’s que a través de su chatbot Olivia (implementado por Paradox.ai), solicita el currículum e información a los postulantes que quieren a aplicar a las vacantes laborales.

En junio, Olivia se convirtió en la puerta de entrada por la cual actores maliciosos podrían acceder a la información de 64 millones de solicitantes. Investigadores de seguridad descubrieron una falla de seguridad crítica en este chatbot a través de una página web que los dueños de estos restaurantes podían utilizar para ver toda la información de las personas que se postulaban a las vacantes. Esta página aceptaba “123456” como credenciales para iniciar sesión como administrador.

3. Scattered Lapsus$ Hunters expone información de 5 millones de personas: Este ciberataque tuvo lugar el 30 de junio y expuso la información de 5 millones de personas. La víctima fue la aerolínea australiana Qantas, y los cibercriminales lograron vulnerarla a través del centro de atención al cliente de la empresa en Filipinas. Los responsables fueron el grupo cibercriminal llamado Scattered Lapsus$ Hunters.

A través de este ciberataque, los atacantes obtuvieron información sensible como direcciones de correo electrónico, fecha de nacimiento y números de teléfono, pero no accedieron a los datos financieros ni de pasaporte de las víctimas. En referencia a ello, Qantas emitió un comunicado en el cual reconoció el ataque e invitaba a sus clientes a prestar atención sobre cualquier uso indebido de su información.

Pie de imagen: Aviso especial en la página oficial del aeropuerto de Bruselas

4. El ciberataque que dejó góndolas vacías en Estados Unidos: United Natural Foods es una de las empresas que distribuyen alimentos más grandes de Estados Unidos. En junio sufrió un ciberataque que paralizó gran parte de su operatoria y no pudo cumplir con la entrega de productos a sus clientes. El resultado fue de más de 400.000 dólares de pérdida en sus ventas.

En concreto la empresa detectó actividad no autorizada en algunos de sus sistemas informáticos: para contener el incidente y que no se expandiera, decidió dejar “offline” varios de los sistemas críticos, lo cual afectó claramente su normalidad, como la capacidad de procesar los pedidos y distribuir la mercadería. Según informan algunos medios, el grupo detrás de este ataque es Scattered Spider, con gran actividad, afectando a empresas del rubro de la aviación, el transporte y los seguros, entre otros.

5. Un ciberataque histórico contra el sistema financiero de Brasil: Julio quedará en la historia de los ciberataques en Brasil, ya que sufrió uno crítico a su sistema financiero con una pérdida cercana a los 150 millones de dólares.

Los ciberatacantes se centraron en C&M Software, empresa que provee la infraestructura técnica para que bancos y otras instituciones se conecten a PIX y/o el Banco Central, la cual lograron vulnerar gracias al uso de credenciales comprometidas. Una vez dentro del sistema, accionaron diversas transferencias fraudulentas a través de PIX, vaciando las reservas de esas cuentas y afectando al menos a seis instituciones financieras. Este caso, según ESET, sirve como ejemplo de cómo funciona un ataque a la cadena de suministro, y las consecuencias que puede tener si una organización no realiza un control exhaustivo de la seguridad de sus propios proveedores.

6. El ransomware que puso en jaque a PCM en México: PCM es una empresa mexicana proveedora de diversos insumos a grandes compañías. Durante enero fue noticia por haber sido víctima de un ataque de ransomware, en manos de RansomHub.

Los cibercriminales lograron acceder a 3 gigabytes de información sensible, como por ejemplo contratos con varias de las empresas mencionadas, y otros datos de operaciones y comunicaciones sensibles. Luego de varias advertencias, publicaron todo lo obtenido en la Dark Web. Este es otro ejemplo de cómo, a través de un ataque a la cadena de suministro, los actores maliciosos se enfocan a vulnerabilidades de servicios intermedios para así afectar a las grandes compañías multinacionales.

Pie de imagen: RansomHub confirma la publicación de los datos obtenidos en el ataque. Fuente: X (@ivillasenor).

7. Ataque a la Fiscalía: Durante noviembre la Fiscalía de Guanajuato sufrió un ciberataque que expuso más de 250 gigabytes con datos confidenciales, correos internos y expedientes sensibles. Quien se adjudicó el ataque de ransomware fue el grupo Tekir APT, y no solo accedieron a información confidencial, sino que también se vieron afectadas ciertas plataformas digitales como algunos de sus servicios internos.

El día 22 de noviembre, un comunicado de la Fiscalía admitió el ciberataque por “una intrusión no autorizada del 1,7% del total de la infraestructura digital de la dependencia”.

Pie de imagen: Comunicado en el que la Fiscalía de Guanajuato admite haber sido atacada. Fuente: X (@VH_Aguilera).

8. Brasil y el ransomware que puso la mira en el petróleo: El ataque de ransomware por parte del grupo Everest a la reconocida empresa petrolera de Brasil PetroBras durante el mes de noviembre confirma para ESET que Latinoamérica fue uno de los escenarios predilectos para que los cibercriminales realicen sus actividades maliciosas.

El botín constó de data confidencial y sensible de la industria, como coordenadas de barcos, medidas de profundidad, y hasta reportes de estudios sísmicos. En total, representó más de 90 gigabytes de información. Por su parte, PetroBras negó que se tratase de un incidente de seguridad en sus sistemas, y que los datos confidenciales y estratégicos de la compañía permanecen seguros.

9. Una base desprotegida expone más de 184 millones de credenciales: Durante el mes de mayo, el investigador Jeremiah Fowler descubrió una base de datos desprotegida y accesible públicamente que contenía más de 184 millones de credenciales de acceso correspondientes a servicios globales como Google, Apple, Facebook, Instagram, Snapchat, Roblox y proveedores de correo electrónico. En total, la base tenía más de 47 GB de información, sin ningún tipo de autenticación ni medidas de seguridad que la protegieran.

Además, en los registros también había credenciales aún más sensibles: accesos a bancos, plataformas financieras, servicios de salud y portales gubernamentales de distintos países. La teoría más sólida es que estos datos provienen de infostealers, un tipo de malware que infecta computadoras y roba credenciales directamente del navegador, sin que los servicios afectados hayan sufrido vulneraciones propias.

10. El ransomware que frenó la operatoria de un aeropuerto: En el mes de septiembre, varios aeropuertos de Europa (Bruselas, Heathrow y Berlín, en Irlanda y Bélgica) sufrieron una interrupción masiva en sus sistemas de check-in, embarque y despacho de equipaje. Lo que inicialmente se comunicó como un “fallo en un proveedor externo” terminó confirmándose como un ataque de ransomware contra el software ARINC cMUSE, un sistema crítico desarrollado por Collins Aerospace (subsidiaria de RTX) y utilizado por aerolíneas y aeropuertos para gestionar operaciones esenciales.

La Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA) confirmó que se trató de un ataque de ransomware, y medios especializados señalan que podría estar relacionado con el accionar de ShinyHunters y Scattered Spider, bandas de ciberdelincuentes conocidas por atacar sectores de infraestructura crítica, incluida la industria aeronáutica. El impacto fue inmediato y severo: Bruselas canceló más de la mitad de sus vuelos programados (140 de 276), y otros aeropuertos debieron migrar a procesos manuales para registrar pasajeros, manipular equipaje y gestionar embarques, provocando demoras que se extendieron por varios días.