Cambio climático facilitará contagio de enfermedades infeccionas

Los efectos del cambio climático pueden facilitar el contagio de enfermedades infecciosas, especialmente las respiratorias, por al alteraciones que se producen en el sistema inmunitario. Esto debido a que el aumento de la temperatura global determina cada vez más el comportamiento de fenómenos atmosféricos que provocan "cambios en la fisiología del cuerpo".

El coordinador de Infectología y Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en México, Arturo Martínez, indicó que los más afectados son las personas que padecen asma, enfisema pulmonar o la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

(Foto: Reuters) Debido al aumento de temperatura, causado por el cambio climático, el mosquito transmisor del zika está llegando a zonas donde antes no tenía presencia. (Foto: Reuters) Reuters

Los gases causantes del efecto invernadero que se están emitiendo, en su mayor parte dióxido de carbono (CO2), los hacen más susceptibles al daño pulmonar, aumentando la reactividad del órgano y finalmente propiciando el contagio de infecciones como la causada por el virus de la influenza.



"El cambio climático hace que un huésped susceptible sea todavía más susceptible a infecciones", aseveró.



Las fuertes lluvias o el calor excesivo, así como los huracanes o los bruscos cambios de clima, todas ellas manifestaciones derivadas del fenómeno medioambiental, "hacen más fácil la transmisión de ciertas enfermedades: virus, bacterias, parásitos".



No solo las personas vulnerables tienen más facilidad para contagiarse, sino que los pacientes sanos ven también afectado su sistema inmunitario debido a que "las condiciones que les rodean cambian".

La propagación del zika con el aumento de la temperatura

Los virus del dengue, el zika o el chikunguña son transmitidos por mosquitos y estos, como organismos vivos, también cambian su zona de actividad, obligados a migrar por los cambios de humedad y temperatura.



"El cambio climático en regiones tropicales y subtropicales también cambia la flora y fauna de las mismas y una de las cosas importantes son los mosquitos", explicó.



"Gracias al cambio climático encontramos picos [de incidencia] donde antes no había", añadió el experto, aludiendo a "lugares donde antes no había mosquitos y ahora están llenos", cambiando de localización los núcleos de influencia de dichas enfermedades.



Así, durante los dos últimos años, lugares del mundo que antes no tenían una alta presencia de estos mosquitos transmisores también deben comenzar a preparar políticas públicas para evitar el contagio de estos virus que traen diversas consecuencias a las personas.



Más noticias de Tecnología en...