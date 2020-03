Coronavirus | OMS declara la pandemia global por Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia al coronavirus. Ya hay más de 110.000 casos confirmados en más de 100 países, unas 4.000 muertes y más de 60 mil recuperados, la mayoría de ellas todavía en China continental.

“Hemos realizado la evaluación de que COVID19 puede caracterizarse como una pandemia”, dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

“Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente” en los próximos días y semanas, agregó.

“Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios”, añadió.

Tedros matizó que esta declaración no se relaciona tanto con la mortalidad del virus, sino con su propagación.

“Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza planteada por este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”, detalló.

Con esta decisión, el jefe de la OMS hace un llamado a “todos los días a los países a tomar medidas urgentes y agresivas. Hemos tocado el timbre de la alarma alto y claro”.

Casos decrecientes en China

Tedros se refirió a la situación de los países como China donde el número de casos ha disminuido. “De los 118,000 casos reportados globalmente en 114 países, más del 90 por ciento de los casos están en solo cuatro países, y dos de ellos, China y Corea del Sur, tienen epidemias significativamente decrecientes”.

“Hasta el momento, 81 países no han reportado ninguno caso de COVID19, y 57 países han reportado 10 casos o menos”, añadió.

El jefe de la OMS dijo, además, que todas las personas deben participar de las medidas de mitigación del virus.

“Si los países detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a sus ciudadanos en la respuesta, aquellos con un puñado de casos de Covid-19 pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos, y esos grupos se conviertan en transmisión comunitaria”.

La entidad también mostró su preocupación sobre algunos países están enfrentando muchas dificultades en su respuesta a la epidemia, pero es necesario que tomen medidas más fuertes.

“Sabemos que estas medidas están pasando factura a las sociedades y economías, tal como lo hicieron en China”, señaló.

“Estamos juntos en esto, para hacer las cosas correctas con calma y proteger a los ciudadanos del mundo. Es factible”, señaló.

